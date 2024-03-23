تأكيدا لـ في الجول.. طاقم تحكيم مصري يقود مباراة تونس وكرواتيا

يقود طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف مباراة تونس وكرواتيا ضمن نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويلعب منتخب تونس أمام نظيره الكرواتي في العاشرة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة.

وسيتولى طاقم تحكيم مصر بقيادة محمد معروف إدارة مباراة تونس وكرواتيا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويعاون معروف المساعدان سامي هلهل وسمير جمال والحكم الرابع محمود ناجي، إلى جانب محمد عادل حكم تقنية الفيديو "VAR" ومساعده وائل فرحان.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى اختيار محمد معروف لإدارة مباراة تونس أمام كرواتيا. (طالع التفاصيل)

وتأهل منتخب مصر لنهائي كأس عاصمة مصر وفي انتظار هوية منافسه بين تونس وكرواتيا.

وفاز منتخب مصر بنتيجة 1-0 على نيوزيلندا في أولى مباريات البطولة تحت قيادة حسام حسن في اللقاء الذي أقيم على استاد عاصمة مصر.

وينتظر العميد هوية منافسه والتي ستتحدد السبت في مواجهة تجمع تونس وكرواتيا على استاد القاهرة.