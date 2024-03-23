تقرير مغربي: كيروش وموسيماني مرشحان لتدريب الوداد

السبت، 23 مارس 2024 - 15:13

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - قطر

دخل البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الوداد المغربي.

وانفصل الوداد عن مدربه التونسي المخضرم فوزي البنزرتي بسبب تراجع النتائج.

وحسبما ذكر موقع "هسبورت" المغربي فإن إدارة الوداد بقيادة عبد الحميد برناكي وضعت عدد من الأسماء لاختيار خليفة البنزرتي من بينها.

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وأوضح التقارير أن الفرنسي هوبير فيلود، مدرب منتخب بوركينافاسو السابق، والبرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق، إلى جانب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق وأبها السعودي الحالي ضمن السماء المطروحة لتدريب الوداد.

ورحل كيروش عن تدريب منتخب قطر قبل انطلاق منافسات كأس آسيا الماضية ولا يرتبط بتدريب أي فريق في الوقت الحالي.

في المقابل يقود موسمياني أبها في مهمة صعبة للبقاء في الدوري السعودي بالموسم الحالي.

ويملك 37 نقطة من 24 مباراة في المركز الخامس بالدوري المغربي، وتتبقى 6 جولات في عمر المسابقة.

الفتح الرباطي في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ونهضة بركان ثالثا برصيد 40 نقطة، أما المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال، يحتله الرجاء برصيد 54 نقطة.

بينما الجيش الملكي في الصدارة بـ 58 نقطة وهو ما يعني تأكد فشل الوداد في تحقيق لقب النسخة الحالية.

وفشل الوداد في التأهل لربع نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته.

بينما تأهل من المجموعة أسيك أبيدجان الإيفواري وسيمبا التنزاني إلى الدور ربع النهائي.

وحسم سيمبا المركز الثاني على حساب الوداد بأفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين.

كيروش موسيماني الوداد
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