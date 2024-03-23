سبورت: صراع عمالقة إنجلترا على ضحية مبابي.. وموقف ريال مدريد

السبت، 23 مارس 2024 - 14:37

كتب : FilGoal

رودريجو - سبورتنج براجا ضد ريال مدريد

فتح اقتراب ريال مدريد من ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الطريق لخروج أحد نجوم خطه الأمامي.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن رودريجو صار هدفا للعديد من أندية القمة في إنجلترا مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال.

ويعد رودريجو أول المتضررين من وصول مبابي، والأقرب للتضحية به بين الثلاثي الذي يضم معه جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور.

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وتقدر الصفقة المحتملة بقرابة 100 مليون يورو على أقل تقدير.

رغم ذلك كشفت الصحيفة أن ريال مدريد يرفض الاستماع لأي عروض في المرحلة الحالية من الموسم.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، يبقى رودريجو مصرا على البقاء في ريال مدريد والقتال لحجز مقعده الأساسي.

وتشير عدة تقارير إلى أن كيليان مبابي وقع بالفعل عقده الجديد مع ريال مدريد في صفقة انتقال حر، ولمدة 5 سنوات.

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