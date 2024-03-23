في الجول يكشف حقيقة طلب الأهلي استعادة الدبيس وعلاء.. وموقف المنتخب الأولمبي

السبت، 23 مارس 2024 - 13:42

كتب : أحمد الخولي

حمزة علاء

يسعى الأهلي لاستعادة ثنائي المنتخب الأولمبي كريم الدبيس وحمزة علاء تحضيرا لمواجهة سيمبا التنزاني.

ويلعب الأهلي أمام سيمبا يوم الجمعة المقبل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل يتواجد حمزة علاء وكريم الدبيس رفقة المنتخب الأولمبي المشارك في بطولة اتحاد غرب آىسيا التي تُختتم مبارياتها يوم 26 مارس الجاري.

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وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com:"ندرس طلب إعفاء الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في ختام بطولة اتحاد غرب آسيا".

وأضاف "المباراة الختامية ستكون يوم 26 مارس وبعثة الفريق ستتجه في اليوم التالي إلى تنزانيا تحضيرا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا. نرغب في تفادي أي ظروف قد تعيق تواجد الثنائي، خاصة أن حمزة علاء هو الحارس الثاني المقيد إفريقيا وكذلك للحاجة الفنية لتواجد الدبيس".

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي متجهة إلى تنزانيا يوم 27 مارس الجاري تحضيرا لمواجهة سيمبا يوم 29 من الشهر ذاته.

موقف المنتخب الأولمبي

وتواصل FilGoal.com مع مصدر من المنتخب الأولمبي عن الأمر وقال: "الأهلي لم يتواصل معنا بشكل رسمي بشأن استعادة حمزة علاء وكريم الدبيس".

وأضاف "سنحدد موقفنا في حال طلب الأهلي بناء على نتيجة مباراة أستراليا، لأن الموقف سيختلف في حال لعب المباراة النهائية عن خوض مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة".

ويلعب منتخب مصر الأولمبي مساء اليوم السبت أمام أستراليا، وفي حال انتصاره سيخوض المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل، أما في حال هزيمته سيلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

منتخب مصر الأولمبي الأهلي حمزة علاء كريم الدبيس
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