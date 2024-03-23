إنييستا متهم بالتهرب من الضرائب

طالبت سلطات الضرائب اليابانية أندريس إنييستا أسطورة الكرة الإسبانية ولاعب نادي الإمارات الحالي بسداد 580 مليون ين ياباني بسبب عدم إعلانه بشكل صحيح عن دخله خلال فترة تواجده في البلاد ولعبه مع فيسيل كوبي.

أندرس إنييستا النادي : نادي الإمارات

ويساوي هذا المبلغ قرابة 3.5 مليون يورو، أو 3.7 مليون دولار.

إنييستا ليس الوحيد من محترفي اليابان الذي يواجه هذا الموقف، فقد أعلنت سلطات الضرائب أن مجموع المطلوب من اللاعبين يصل إلى قرابة 2.1 مليار ين، أو قرابة 12.7 مليون يورو.

ووفقا لمصدر في سلطات ضرائب أوساكا التي يقع نادي فيسيل كوبي تحت سيطرتها، فإن إنييستا اتضح وجود 860 مليون ين (5.2 مليون يورو) في دخله غير واضح.

من جانبه نفى إنييستا هذه الاتهامات وطالب بالمزيد من الاحترام من جانب الصحافة في التعامل مع الأمر.

وأوضح "هناك إجراءات تتم لحل هذا الأمر. لذلك أطالب بالاحترام والحذر في مواجهة الأخبار المنشورة، بينما ننتظر حل الأمور".

واختتم "دائما ما تصرفت وفقا للقانون".

إنييستا هو صاحب هدف تتويج إسبانيا بكأس العالم 2010 أمام هولندا في النهائي، كما فاز معها بيورو 2008 و2012.

ومع برشلونة حقق الرسام عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015