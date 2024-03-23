لاوتارو ردا على الهجوم عليه: دعهم يتحدثون.. سأثبت لهم أنهم على خطأ

السبت، 23 مارس 2024 - 11:49

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

رد لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر على الهجوم الذي يتعرض له بسبب إضاعة الفرص بعد فشله في التسجيل مع الأرجنتين أمام السلفادور.

وقال لاوتارو في تصريحاته لقناة تي واي سي سبورتس الأرجنتينية: "سأظهر ما أملك في الملعب. الناس يتحدثون. دعهم يتحدثون. لا أهتم كثيرا بذلك".

وأضاف "في كل تدريب أظهر للمدرب أني جاهز لأجل الفريق سواء أبدأ كأساسي أو كبديل أو لا أشارك".

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وأوضح "أعمل لارتداء هذا القميص لأنه الأجمل. أحب التنافس وأحيانا لا تأتي الأهداف. اليوم حاولت ولكني لم أستطع".

وأكمل لاوتارو "سأواصل العمل وأتمنى في المباراة التالية أن أحظى بفرصة التسجيل".

واختتم "أريد أن أظهر لهؤلاء الناس الذين يتحدثون كثيرا أن الأمور ليست هكذا وأنهم على خطأ لأني دائما أقدم أفضل ما لديّ".

وتغلب منتخب الأرجنتين على السلفادور وديا بثلاثية بيضاء سجلها كريستيان روميرو وإنزو فيرنانديز وجيوفاني لو سيلسو.

أما على مستوى النادي، ودع إنتر دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، وأهدر لاوتارو الركلة الأخيرة.

لاوتارو مارتينيز الأرجنتين إنتر ميلان
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