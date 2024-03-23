الأكثر صناعة للأهداف في الدوري.. لاعب سيراميكا يتفوق على إمام عاشور

يتصدر النيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في مسابقة الدوري.

ووصل الدوري المصري إلى الجولة 16 من الموسم الحالي إلا أن بعض الفرق لديها مباريات مؤجلة أبرزهم الأهلي الذي خاض 8 مباريات فقط.

وتواجد أوجولا بحسب رابطة الأندية المحترفة على رأس قائمة الأكثر صناعة بعدما صنع 5 أهداف خلال الموسم الحالي.

ويخوض أوجولا موسمه الأول مع سيراميكا قادما من سموحة، إذ خاض 15 مباراة وسجل 4 وصنع 6 أهداف بجميع المسابقات.

وتفوق أوجولا على الثنائي إمام عاشور (الأهلي) والمغربي محمد الشيبي (بيراميدز) وصنع كل منهما 4 أهداف.

فيما صنع كل من: محمد مجدي أفشة (الأهلي) ومحمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) وأحمد متعب (طلائع الجيش) وياو أنور وأحمد مدبولي (البنك الأهلي) 3 أهداف حتى الآن.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة جمعهم خلال 14 مباراة.