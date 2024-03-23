الأكثر صناعة للأهداف في الدوري.. لاعب سيراميكا يتفوق على إمام عاشور

السبت، 23 مارس 2024 - 11:47

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - صديق أوجولا

يتصدر النيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في مسابقة الدوري.

ووصل الدوري المصري إلى الجولة 16 من الموسم الحالي إلا أن بعض الفرق لديها مباريات مؤجلة أبرزهم الأهلي الذي خاض 8 مباريات فقط.

وتواجد أوجولا بحسب رابطة الأندية المحترفة على رأس قائمة الأكثر صناعة بعدما صنع 5 أهداف خلال الموسم الحالي.

أخبار متعلقة:
ليكيب: سيجتمع مع لوريس.. جيرو في طريقه إلى الدوري الأمريكي "كان يجب أن يظهروا وطنية أكبر".. ردود أفعال قوية على تخلي منتخب ألمانيا عن أديداس انتهاء مسلسل إصابات بنزيمة مع اتحاد جدة مروان عطية: الجمهور هو رجل مباراة نيوزيلندا.. ومنتخب مصر قادم بقوة

ويخوض أوجولا موسمه الأول مع سيراميكا قادما من سموحة، إذ خاض 15 مباراة وسجل 4 وصنع 6 أهداف بجميع المسابقات.

وتفوق أوجولا على الثنائي إمام عاشور (الأهلي) والمغربي محمد الشيبي (بيراميدز) وصنع كل منهما 4 أهداف.

لا يتوفر وصف.

فيما صنع كل من: محمد مجدي أفشة (الأهلي) ومحمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) وأحمد متعب (طلائع الجيش) وياو أنور وأحمد مدبولي (البنك الأهلي) 3 أهداف حتى الآن.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة جمعهم خلال 14 مباراة.

الدوري المصري إمام عاشور صديق أوجولا - سيراميكا كيلوباترا
نرشح لكم
مروان عطية: الجمهور هو رجل مباراة نيوزيلندا.. ومنتخب مصر قادم بقوة مواعيد مباريات السبت 23 مارس والقنوات الناقلة.. تونس تواجه كرواتيا وفرنسا أمام ألمانيا.. والمنتخب الأولمبي نهائي كأس عاصمة مصر - كرواتيا أم تونس؟ موعد مباراة مصر المقبلة والقناة الناقلة والحكام حسام حسن: هذه أهمية الفوز على نيوزيلندا.. وقلت للاعبين إن المباراة الدولية بمليون دوري إبراهيم حسن: لا نشعر بأننا جدد في المنتخب.. والأداء سيتحسن في المستقبل الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول الفحص المبدئي بعد إصابة إمام عاشور مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر
أخر الأخبار
إنييستا متهم بالتهرب من الضرائب 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
استغلالا لرحيل كلوب.. ريال مدريد يستعد لاقتناص أرنولد 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاوتارو ردا على الهجوم عليه: دعهم يتحدثون.. سأثبت لهم أنهم على خطأ 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأكثر صناعة للأهداف في الدوري.. لاعب سيراميكا يتفوق على إمام عاشور 34 دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: سيجتمع مع لوريس.. جيرو في طريقه إلى الدوري الأمريكي 45 دقيقة | ميركاتو
"كان يجب أن يظهروا وطنية أكبر".. ردود أفعال قوية على تخلي منتخب ألمانيا عن أديداس 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتهاء مسلسل إصابات بنزيمة مع اتحاد جدة 58 دقيقة | سعودي في الجول
مروان عطية: الجمهور هو رجل مباراة نيوزيلندا.. ومنتخب مصر قادم بقوة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 مصدر من فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح سفر رفعت للعلاج في إنجلترا 4 المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف مستجدات حالة رفعت وسبب عدم سفره للعلاج في الخارج