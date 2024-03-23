"كان يجب أن يظهروا وطنية أكبر".. ردود أفعال قوية على تخلي منتخب ألمانيا عن أديداس

السبت، 23 مارس 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

إسبانيا - ألمانيا

اتهامات حكومية تعرض لها الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد قراره بالتعاقد مع نايكي الغريم الأكبر لشركة أديداس الألمانية المنتجة للملابس الرياضية.

وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني لوكالة الأنباء الفرنسية: "لا يمكنني تخيل قميص ألمانيا بدون علامة أديداس".

وأضاف "بالنسبة لي "أديداس ومنتخب ألمانيا كانا دائما معا. هذه الشراكة جزء من الهوية الألمانية".

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وأوضح "كنت أريد وطنية أكبر من جانب اتحاد الكرة الألماني".

في الإطار ذاته قال ماركوس زودير رئيس حكومة بافاريا عبر إكس: "القميص الوطني يلعب بـ 3 خطوط (علامة أديداس). هذا واضح كما أن الكرة دائرية والمباراة تستمر 90 دقيقة".

فيما رفض المستشار الألماني أولاف شولز التعليق على الخبر قائلا في مؤتمر صحفي: "المهم هو تسجيل الأهداف".

ومثل هذا القرار صدمة كبرى في عالم كرة القدم، حيث وضع حدا لشراكة استمرت لأكثر من 70 عاما وشهدت تتويج ألمانيا بكأس العالم 4 مرات.

وتنتهي شراكة الاتحاد الألماني مع أديداس في 2026، ومن العام التالي له مباشرة ستحل شركة نايكي بدلا منها.

الإعلان الصادم أتى بينما تستعد ألمانيا لاستضافة فعاليات يورو 2024 في الصيف المقبل.

أديداس منتخب ألمانيا
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