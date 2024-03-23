انتهاء مسلسل إصابات بنزيمة مع اتحاد جدة

استعاد نادي اتحاد جدة خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب بنزيمة عن صفوف اتحاد جدة خلال المباريات الماضية بسبب معاناته من الإصابة بأسفل الظهر.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريم بنزيمة عاد إلى تدريبات الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة بأسفل الظهر التي غاب بسببها خلال الفترة الماضية.

بنزيمة عانى من تكرار الإصابات خلال الفترة الماضية، إذ شعر بآلام في عضلة بطن الساق غيبته لفترة وبمجرد تعافيه تعرض للإصابة بأسفل الظهر.

وغاب بنزيمة عن مباريات اتحاد جدة الثلاثة المتتالية أمام الهلال في الدوري السعودي (لقاء الإياب) ومباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وخسر الاتحاد من الهلال 3-1 في الجولة 22 من الدوري السعودي، فيما كرر الزعيم تفوقه وحسم مباراتي ربع نهائي أبطال آسيا بنتيجة 2-0 ذهابا ومثلها إيابا ليحجز مقعدا في نصف النهائي ويواجه العين الإماراتي.

ولعب بنزيمة هذا الموسم 23 مباراة مع الاتحاد في كافة البطولات، نجح في تسجيل 12 هدفا، وصنع 7 أهداف.