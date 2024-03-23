انتهاء مسلسل إصابات بنزيمة مع اتحاد جدة

السبت، 23 مارس 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

حسرة بنزيمة بعد تصدي الشناوي لركلة الجزاء منه

استعاد نادي اتحاد جدة خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب بنزيمة عن صفوف اتحاد جدة خلال المباريات الماضية بسبب معاناته من الإصابة بأسفل الظهر.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريم بنزيمة عاد إلى تدريبات الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة بأسفل الظهر التي غاب بسببها خلال الفترة الماضية.

أخبار متعلقة:
مروان عطية: الجمهور هو رجل مباراة نيوزيلندا.. ومنتخب مصر قادم بقوة مواعيد مباريات السبت 23 مارس والقنوات الناقلة.. تونس تواجه كرواتيا وفرنسا أمام ألمانيا.. والمنتخب الأولمبي نهائي كأس عاصمة مصر - كرواتيا أم تونس؟ موعد مباراة مصر المقبلة والقناة الناقلة والحكام

بنزيمة عانى من تكرار الإصابات خلال الفترة الماضية، إذ شعر بآلام في عضلة بطن الساق غيبته لفترة وبمجرد تعافيه تعرض للإصابة بأسفل الظهر.

وغاب بنزيمة عن مباريات اتحاد جدة الثلاثة المتتالية أمام الهلال في الدوري السعودي (لقاء الإياب) ومباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وخسر الاتحاد من الهلال 3-1 في الجولة 22 من الدوري السعودي، فيما كرر الزعيم تفوقه وحسم مباراتي ربع نهائي أبطال آسيا بنتيجة 2-0 ذهابا ومثلها إيابا ليحجز مقعدا في نصف النهائي ويواجه العين الإماراتي.

ولعب بنزيمة هذا الموسم 23 مباراة مع الاتحاد في كافة البطولات، نجح في تسجيل 12 هدفا، وصنع 7 أهداف.

كريم بنزيمة اتحاد جدة
نرشح لكم
بسبب زحام مكة في رمضان.. نقل مواجهة الوحدة وأهلي جدة الدوري السعودي - حرمان الشباب والفتح من التسجيل لـ3 فترات بنزيمة يحسم موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس لابورت: قرار رحيلي عن سيتي كان صحيحا.. وعودتي إلى أوروبا واردة وكيل محمد شريف يكشف حقيقة رحيله عن الخليج وسبب قلة أهدافه.. ومفاوضات الزمالك بعد استبعاده.. تفاصيل إصابة ومدة غياب مدافع منتخب السعودية تقارير: ماتيو لاهوز يرفض قيادة لجنة التحكيم في الدوري السعودي مدرب اتحاد جدة: هدفنا الحقيقي التتويج بالسوبر وكأس الملك
أخر الأخبار
إنييستا متهم بالتهرب من الضرائب 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
استغلالا لرحيل كلوب.. ريال مدريد يستعد لاقتناص أرنولد 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاوتارو ردا على الهجوم عليه: دعهم يتحدثون.. سأثبت لهم أنهم على خطأ 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأكثر صناعة للأهداف في الدوري.. لاعب سيراميكا يتفوق على إمام عاشور 37 دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: سيجتمع مع لوريس.. جيرو في طريقه إلى الدوري الأمريكي 48 دقيقة | ميركاتو
"كان يجب أن يظهروا وطنية أكبر".. ردود أفعال قوية على تخلي منتخب ألمانيا عن أديداس 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتهاء مسلسل إصابات بنزيمة مع اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
مروان عطية: الجمهور هو رجل مباراة نيوزيلندا.. ومنتخب مصر قادم بقوة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 مصدر من فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح سفر رفعت للعلاج في إنجلترا 4 المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف مستجدات حالة رفعت وسبب عدم سفره للعلاج في الخارج