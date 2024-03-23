مروان عطية: الجمهور هو رجل مباراة نيوزيلندا.. ومنتخب مصر قادم بقوة

السبت، 23 مارس 2024 - 11:00

كتب : FilGoal

مروان عطية - منتخب مصر

يثق مروان عطية لاعب منتخب مصر والأهلي في عودة الفراعنة لمكانتهم الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

وفاز مروان عطية بجائزة رجل مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وانتصر منتخب مصر بنتيجة 1-0 بفضل هدف مصطفى محمد.

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وقال مروان عطية عبر "أون تايم سبورتس": "الجمهور الذي حضر مواجهة نيوزيلندا هو بالنسبة لي رجل المباراة بعدما حظينا على دعمهم من البداية حتى النهاية".

وأضاف "إن شاء الله نرفع كأس البطولة وأتمنى حضور الجماهير الوفية بكثافة أكبر خلال المباراة النهائية. منتخب مصر قادم وبقوة".

وتابع "حسام وإبراهيم حسن والجهاز الفني بالكامل بذلوا معنا مجهودا كبير خلال الأيام الماضية. نجحنا في تنفيذ التعليمات وعلينا الاستعداد للمباراة النهائية".

وأتم "جائزة أفضل لاعب جاءت نتيجة مجهود ومساعدة زملائي ونعد الجميع ببذل الجهد من أجل إعادة منتخب مصر لمكانته الطبيعية".

وتأهل منتخب مصر للنهائي في انتظار الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في ثاني لقاءات نصف النهائي.

وستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.

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