مواعيد مباريات السبت 23 مارس والقنوات الناقلة.. تونس تواجه كرواتيا وفرنسا أمام ألمانيا.. والمنتخب الأولمبي

السبت، 23 مارس 2024 - 10:36

كتب : FilGoal

الصورة الجماعية لمنتخب كرواتيا

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الدولية حول العالم.

ويقدم لكم filgoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 23 مارس 2024.

وتقام اليوم مباراة تونس أمام كرواتيا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر الدولية.

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وينتظر منتخب مصر الفائز من كرواتيا أمام تونس لمواجهته في نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل.

في المقابل يلعب منتخب فرنسا ضد ألمانيا في مباراة ودية مرتقبة، بينما يواجه منتخب البرازيل نظيره الإنجليزي.

كما يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراته الثانية أمام أستراليا ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا تحضيرا للمشاركة في أولمبياد باريس

ويلعب منتخ مصر للشباب مباراته الثانية في دورة الجزائر الودية عندما يواجه منتخب موريتانيا مساء اليوم.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

كأس عاصمة مصر

كرواتيا × تونس.. الساعة 10:00 مساء على استاد القاهرة.. وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.

مباريات ودية

فرنسا × ألمانيا.. الساعة 10:00 مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

البرازيل × إنجلترا.. الساعة 9:00 مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

بطولة اتحاد غرب آسيا

منتخب مصر الأولمبي × منتخب أستراليا الأولمبي.. الساعة 10:00 مساء وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2 و SSC SPORTS EXTRA 2.

بطولة الجزائر الودية تحت 20 عاما

مصر × موريتانيا .. تقام المباراة في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة.

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