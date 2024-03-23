كرة يد - سيدات الأهلي يواجهن الشمس في نهائي الكأس

السبت، 23 مارس 2024 - 02:48

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي كرة يد

تأهلت سيدات الأهلي والشمس إلى نهائي كأس السيدات لكرة اليد.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات نصف نهائي ونهائي كأس السيدات.

وانتصرت سيدات الأهلي على سبورتنج بنتيجة 23-21 بعد نهاية الشوط الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 11-9.

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فيما فازت سيدات الشمس على الطيران بنتيجة 29-25.

وستقام المباراة النهائية في الثانية عشر من منتصف ليل السبت.

وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

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