كرة يد - سيدات الأهلي يواجهن الشمس في نهائي الكأس
السبت، 23 مارس 2024 - 02:48
كتب : FilGoal
تأهلت سيدات الأهلي والشمس إلى نهائي كأس السيدات لكرة اليد.
وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات نصف نهائي ونهائي كأس السيدات.
وانتصرت سيدات الأهلي على سبورتنج بنتيجة 23-21 بعد نهاية الشوط الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 11-9.
سيدات يد الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 23-21 🦅💪 pic.twitter.com/PsU8BrpBGJ— Al Ahly Handball (@Ahly_Handball) March 22, 2024
فيما فازت سيدات الشمس على الطيران بنتيجة 29-25.
وستقام المباراة النهائية في الثانية عشر من منتصف ليل السبت.
وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.
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