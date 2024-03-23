نهائي كأس عاصمة مصر - كرواتيا أم تونس؟ موعد مباراة مصر المقبلة والقناة الناقلة والحكام

السبت، 23 مارس 2024 - 02:36

كتب : FilGoal

منتخب مصر

تأهل منتخب مصر لنهائي كأس عاصمة مصر وفي انتظار هوية منافسه بين تونس وكرواتيا.

وفاز منتخب مصر بنتيجة 1-0 على نيوزيلندا في أولى مباريات البطولة تحت قيادة حسام حسن في اللقاء الذي أقيم على استاد عاصمة مصر.

وينتظر العميد هوية منافسه والتي ستتحدد السبت في مواجهة تجمع تونس وكرواتيا على استاد القاهرة.

وتعد البطولة ضمن سلسلة بطولات فيفا المستحدثة للمنتخبات في فترة التوقف الدولي.

لوائح البطولة

سيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في الوقت الأصلي للمباراة.

ومن حق كل منتخب إجراء 6 تغييرات في كل مباراة.

الحكم

اللجنة المنظمة لبطولة كأس عاصمة مصر اختارت الحكم الإيفواري ‏كليمون فرانكلي كبان لقيادة المباراة النهائية.

ويعاونه المساعدان السنغالي الحاج ماليك سامبا والإيفواري نوهو واتارا، والحكم الرابع السنغالي ألدالبير ديوف، ويتواجد المغربي حمزة الفارق كحكم تقنية الفيديو "VAR" وتعاونه مواطنته فتيحة الجرمومي.

وهو نفس الطاقم الذي أدار مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.

موعد المباراة

تقام المباراة في العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس.

ويستضيف استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة اللقاء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

منتخب مصر نهائي كأس عاصمة مصر
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