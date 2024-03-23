بداية دياز مع المغرب بالفوز على أنجولا.. وظهور قندوسي الأول في انتصار الجزائر

السبت، 23 مارس 2024 - 02:33

كتب : FilGoal

براهيم دياز

في ظهور براهيم دياز الأول بعد اختياره لتمثيل المغرب بدلا من إسبانيا، فاز أسود الأطلس على أنجولا بهدف دون رد وديا.

سجل دافيد كارنو الهدف الوحيد بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 72.

وفاز منتخب الجزائر على بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الأولى للمدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

وشهدت المباراة الظهور الدولي الأول لأحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا بقميص الجزائر.

وشهدت المباراة خروج رامي بن سبعيني بداعي الإصابة في الدقيقة 19ن ونزول محمد أمين توجاي بدلا منه.

وتقدم أمين جويري في الدقيقة 43 بعد تمريرة من ياسين براهيمي.

وتعادل منتخب بوليفيا بهدف كارميلو ألجاراناز مهاجم الإسماعيلي السابق في الدقيقة 47، فيما تقدم خوسيه ساجريدو في الدقيقة 70.

مشاركة قندوسي أتت في الدقيقة 77 بدلا من نبيل بن طالب، وبعدها أتى هدف التعادل بتوقيع ياسين بنزية في الدقيقة 79.

وأخيرا سجل عيسى ماندي هدف الفوز في الدقيقة 94.

وفاز منتخب ليبيا وديا على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد.

الجزائر المغرب براهيم دياز أحمد قندوسي
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