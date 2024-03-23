كولومبيا لا تخسر من الأوروبيين وتنتصر على إسبانيا.. وهولندا تكتسح اسكتلندا

السبت، 23 مارس 2024 - 02:20

كتب : FilGoal

لويس دياز - كولومبيا - إسبانيا

حقق منتخب كولومبيا فوزا بهدف دون رد على إسبانيا، فيما اكتسح منتخب هولندا ضيفه اسكتلندا بنتيجة 4-0، في إطار الاستعدادات للمشاركة في يورو 2024.

وفي لقاء أقيم على ملعب لندن في إنجلترا انتصر اللوس كافتيروس بنتيجة 1-0.

هدف اللقاء الوحيد سجله دانييل مونيوز على الطائر بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى من لويس دياز.

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ووصل منتخب كولومبيا لـ 20 مباراة دون خسارة بشكل متتالي (15 فوز و5 تعادل) لتصبح ثاني أفضل سلسلة للوس كافتيروس منذ 1992 برصيد 27 مباراة.

وحقق منتخب كولومبيا فوزه الأول ضد إسبانيا بعد 5 مباريات سابقة خسر مرة وتعادل في 4.

كما يستمر منتخب كولومبيا بدون خسارة في 11 مباراة متتالية ضد المنتخبات الأوروبية ولم يستقبل أهدافا في آخر 8 مباريات منها.

ولأول مرة يخسر منتخب إسبانيا مباراته الأولى في العام الميلادي منذ 2001 عندما خسر آنذاك من إنجلترا.

وبات باو كوبارسي الذي شارك بديلا أصغر مدافع يرتدي قميص اللاروخا تاريخيا بعمر 17 عاما و60 يوما، ومحطما رقم سيرخيو راموس.

كما أصبح ثاني أصغر لاعب يمثل إسبانيا بعد لامين جمال.

وفي يوان كرويف أرينا بأمستردام واصل منتخب هولندا تحقيق الانتصارات وتلك المرة برباعية.

ولأول مرة يحافظ منتخب هولندا على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية منذ 2013.

وتقدم تيجاني رينيدرز بالهدف الأول لهولندا في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

في الثاني وبالتحديد الدقيقة 72 أضاف جورجينو فينالدوم الهدف الثاني.

وعزز فوت فيجورست النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 84 وأعقبه دونيل مالين بالرابع بعد دقيقتين.

إسبانيا كولومبيا اسكتلندا هولندا لويس دياز
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