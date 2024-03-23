مدرب كرواتيا: جماهير مصر سيسعدها رؤية مودريتش

السبت، 23 مارس 2024 - 02:19

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش - كرواتيا

أبدى زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا تطلعه لخوض منافسات كأس عاصمة مصر الودية.

وقال داليتش في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أتينا بكامل قوام المنتخب لخوض البطولة الودية، ونشكر منتخب مصر".

وأضاف "الظروف جيدة ربما الأجواء باردة بعض الوقت. ولدي 20 لاعبا وسنعطي الفرصة للجميع للمشاركة".

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وأكمل "رغم أنها مباريات ودية أريد رؤية جميع لاعبي الفريق ومنح الفرصة للجميع".

وأوضح "القاهرة تجربة جديدة لنا لنستطلع أشياء جديدة، لدي زملاء أتوا القاهرة من قبل".

واختتم "واثق أن الجماهير المصرية ستكون سعيدة برؤية لوكا مودريتش ونحن هنا لخوض بطولة جيدة".

وتلعب كرواتيا مع تونس السبت في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، والفائز يلاقي مصر بينما يلعب الخاسر مع نيوزيلندا.

وانتصر منتخب مصر بهدف دون رد على نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة في اللقاء الأول لـ حسام حسن كمدير فني للمنتخب والأول الذي يستضيفه استاد مصر في العاصمة الإدارية.

وتأهل منتخب مصر للنهائي في انتظار الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في ثاني لقاءات نصف النهائي.

وستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.

وشهد اللقاء ارتداء محمد أبو جبل شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في ظل غياب محمد صلاح وجلوس أحمد حجازي على مقاعد البدلاء.

ولأول مرة يحافظ منتخب مصر على نظافة شباكه بعد 4 مباريات اهتزت فيها خلال أمم إفريقيا 2023، ومنذ الفوز الودي على تنزانيا 2-0 في يناير الماضي.

زلاتكو داليتش كرواتيا
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