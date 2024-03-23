حسام حسن: هذه أهمية الفوز على نيوزيلندا.. وقلت للاعبين إن المباراة الدولية بمليون دوري

السبت، 23 مارس 2024 - 01:44

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

أوضح حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر أهمية الفوز على نيوزيلندا في المباراة الرسمية الأولى له كمدير فني للمنتخب.

وانتصر منتخب مصر بهدف دون رد على نيوزيلندا بنتيجة 1-0 في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وقال حسام حسن عبر أون تايم سبورتس 1: "أبارك للجماهير المصرية والبداية تهمني لأسباب كثير خاصة أن نبدأ بفوز لأسباب معنوية بعد نتائج أمم إفريقيا الأخيرة، وكذلك لأننا نخوض المباراة الأولى على استاد مصر، وسيُكتب في التاريخ أن أول مباراة دولية انتهت بالفوز على هذا الملعب".

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وأضاف "التحدي من البداية جاء أنني صممت على البطولة منذ الجلسة الأولى مع اتحاد الكرة، وكان هناك قلق لأن البطولة كانت ستقام خارج مصر في ظل قوة المنتخبات المشاركة".

وتابع "منتخب نيوزيلندا لا يقل قوة عن المنتخبات الكبيرة والأوروبية، ولديه حلول في أكثر من مركز ودرسناهم أكثر خلال الأسبوع الماضي خلال المحاضرات مع اللاعبين".

وواصل "اخترنا التشكيل الأنسب والكل كان جاهزا سواء من لعب أو لم يشارك وأشكرهم جميعا، تريزيجيه انضم للمعسكر بعد مباراة كبيرة ضد فنربخشة ووصل بعدها مباشرة ورغم شعوره بالإجهاد لكنه صمم على التواجد والمشاركة في المباراة الأولى، وكذلك حجازي ومرموش، ومصطفى محمد الذي أخبرني أنه يريد فعل كل شيء، كأنهم مولودين من جديد، وأخبرتهم أن اللعب مع منتخب مصر بمليون دوري لأنها لا تحدث كثيرا".

وأردف "ما كان يهمني أن نيوزيلندا أنه خصم قوي وتوقعت ذلك، والجمهور لابد أن يجد هوية في الأداء والأسلوب، وكثفنا عملنا في أقل من أسبوع والمحاضرات وعملنا على أيضا على بوركينا فاسو منافسنا في شهر يونيو المقبل، وذلك بسبب وجود التشابه بين المنتخبين".

وأكمل "الأهم النتيجة الإيجابية وهذه بداية ولها معنى، وصنعنا 6 فرص محققة بينما نيوزيلندا هددوا مرمانا من فرصة واحدة من ركلة حرة مباشرة، والبطولة ستفرق معنا معنويا".

وردا على استبعاد الثنائي مصطفى شوبير ومحمد عواد من اللقاء: "لائحة البطولة تنص على وجود 23 لاعبا في قائمة المباراة وبالتالي خرج كلاهما من القائمة، والكل كان مستعدا، حجازي القائد على مقاعد البدلاء وكان جاهزا، ومصطفى فتحي أثق فيه وله أدوار في الفترة المقبلة".

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