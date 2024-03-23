إبراهيم حسن: لا نشعر بأننا جدد في المنتخب.. والأداء سيتحسن في المستقبل

السبت، 23 مارس 2024 - 01:24

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - منتخب مصر

أبدى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر سعادته بتحقيق الفوز في اللقاء الدولي الأول في أول مباراة يستضيفها استاد مصر.

وانتصر منتخب مصر بهدف دون رد على نيوزيلندا بنتيجة 1-0 في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وقال مدير منتخب مصر عبر أون تايم سبورتس 2: "كان هدفنا أن تنتهي أول مباراة دولية على استاد مصر بالفوز".

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وأضاف "واجهنا فريقا منظما ودرسناه بشكل جيد لأنهم يعرفون كيفية نقل الكرة بشكل جيد وحاولنا إغلاق المفاتيح لعبهم".

وأكمل "كانت لدينا أكثر من فرصة لكن لم نستغلها".

وتابع "لا أشعر أنا وحسام بكوننا جُدد في المنتخب، وأحيي اللاعبين على الأداء والمجهود، واطمئن الجماهير بالروح العالية لمنتخب مصر".

وواصل "محمد هاني لعب بشكل جيد وقدم التغطية والزيادة الهجومية بشكل جيد، كما نفذ الكل 80-85% من المطلوب منهم والأداء سيتحسن في المستقبل".

وأردف "لابد أن أقدم من خبراتي للاعبين وهذا واجبي في كل المراكز، وأنا وحسام نكمل بعضنا البعض".

وأتم "حسام طلب من اللاعبين اللعب بهدوء وأريحية وهذا ما حدث في اللقاء اليوم، وكان لدينا إحساس أن الشكل سيكون أفضل وسنتحسن".

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