مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر

أبدى دارين بازيلي مدرب منتخب نيوزيلندا رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام مصر بهدف دون رد في نصف نهائي كأس عاصمة مصر الودية.

وقال بازيلي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "المباراة لم تكن سهلة، ولم نكن محظوظين بقرار الفيديو في ركلة الجزاء ولكننا خلقنا العديد من الفرص ويمكننا العمل على ذلك".

وعن استاد مصر قال: "إنه ملعب رائع وكبير للغاية. الاستقبال كان رائعا وأشكر الجميع عليه".

وأضاف "الخطوة المقبلة لنا هي تحويل الأداء إلى نتائج. نحن نتطور ونعرف أننا سنصبح فريقا أفضل ونتمنى أن نحصد النتائج خلال العامين المقبلين".

واختتم "منتخب مصر كان جيدًا للغاية، وأحببت الاجنحة والمهاجم فهم مميزين للغاية، وكذلك لاعبي الوسط".

وانتصر منتخب مصر بهدف دون رد على نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة في اللقاء الأول لـ حسام حسن كمدير فني للمنتخب والأول الذي يستضيفه استاد مصر في العاصمة الإدارية.

وتأهل منتخب مصر للنهائي في انتظار الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في ثاني لقاءات نصف النهائي.

وتأهل منتخب مصر للنهائي في انتظار الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في ثاني لقاءات نصف النهائي.

وستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.

وشهد اللقاء ارتداء محمد أبو جبل شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في ظل غياب محمد صلاح وجلوس أحمد حجازي على مقاعد البدلاء.

ولأول مرة يحافظ منتخب مصر على نظافة شباكه بعد 4 مباريات اهتزت فيها خلال أمم إفريقيا 2023، ومنذ الفوز الودي على تنزانيا 2-0 في يناير الماضي.