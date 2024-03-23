كأس عاصمة مصر - مروان عطية رجل مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا

إبراهيم حسن: لا نشعر بأننا جدد في المنتخب.. والأداء سيتحسن في المستقبل

الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول الفحص المبدئي بعد إصابة إمام عاشور

الفوز الأول للعميد.. منتخب مصر إلى نهائي كأس العاصمة على حساب نيوزيلندا

مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول حقيقة سلامة مشاركة هاني أمام نيوزيلندا

مصدر من الأهلي لـ في الجول: طبيب الفريق يتحرك للمستشفى لمتابعة حالة إمام مباشرة

مصطفى محمد صاحب أول هدف تحت قيادة حسام حسن

تم نقله للمستشفى.. إصابة إمام عاشور وخروجه من مباراة مصر أمام نيوزيلندا