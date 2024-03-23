كأس عاصمة مصر - مروان عطية رجل مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا
السبت، 23 مارس 2024 - 00:36
كتب : FilGoal
فاز مروان عطية بجائزة رجل مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.
مروان عطية
النادي : الأهلي
وانتصر منتخب مصر بنتيجة 1-0 بفضل هدف مصطفى محمد.
وقال مروان عطية عبر أون تايم سبورتس: "الجماهير هم رجل المباراة بسبب تواجدهم وتشجعيهم لنا، ونريد عودتهم للملاعب وسنسعدهم".
وأضاف "حسام حسن وإبراهيم حسن بذلا مجهودا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، وحاولنا تطبيق الأفكار وفزنا".
وأتم "أهدي الجائزة لكل اللاعبين والجهاز الفني".
وكاد مروان أن يسجل هدفا رائعا لكن تصويبته ارتطمت بالقائم الأيمن للضيوف.
وإليكم ماذا قدم مروان عطية في اللقاء:
دقائق: 90
لمس الكرة: 66
تمريرات صحيحة: 40 من 48 (83%)
تمريرات طولية صحيحة: 3 من 4
تسديدات: 1
مراوغات ناجحة: 1 من 1
فوز بصراعات ثنائية: 8 من 13
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