الفوز الأول للعميد.. منتخب مصر إلى نهائي كأس العاصمة على حساب نيوزيلندا

السبت، 23 مارس 2024 - 00:19

كتب : إسلام أحمد

احتفال لاعبي منتخب مصر بهدف مصطفى محمد ضد نيوزيلندا

انتصر منتخب مصر بهدف دون رد على نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة في اللقاء الأول لـ حسام حسن كمدير فني للمنتخب والأول الذي يستضيفه استاد مصر في العاصمة الإدارية.

سجل هدف اللقاء الوحيد: مصطفى محمد.

وتأهل منتخب مصر للنهائي في انتظار الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في ثاني لقاءات نصف النهائي.

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وستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.

وشهد اللقاء ارتداء محمد أبو جبل شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في ظل غياب محمد صلاح وجلوس أحمد حجازي على مقاعد البدلاء.

ولأول مرة يحافظ منتخب مصر على نظافة شباكه بعد 4 مباريات اهتزت فيها خلال أمم إفريقيا 2023، ومنذ الفوز الودي على تنزانيا 2-0 في يناير الماضي.

التشكيل

جلس أحمد حجازي على مقاعد البدلاء وتواجد رامي ربيعة أساسيا بجوار محمد عبد المنعم في الدفاع.

وقاد مصطفى محمد الهجوم والذي ضم أيضا عمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه".

في المقابل قاد ماكس ماتا هجوم نيوزيلندا بدلا من كريس وود الذي خرج من القائمة.

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وصف المباراة

الدقائق الأولى شهدت هدوءا من كل المنتخبين مع محاولات للتحرك من لاعبي منتخب مصر.

وفي الدقيقة 22 وبعد سلسلة تمريرة انفرد إمام عاشور بالمرمى وتعرض للعرقلة ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء فيما طلب اللاعب نزول الجهاز الطبي لعلاجه.

ولم يستطع إمام استكمال اللقاء وعوضه حمدي فتحي في الوسط، وعاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لمنتخب مصر.

وانبرى مصطفى محمد للركلة وسددها بكل قوة في الشباك مسجلا الهدف الأول لمنتخب مصر تحت قيادة العميد والأول في استاد مصر.

وكاد ماكس ماتا أن يسجل التعادل سريعا برأسية في الدقيقة 31 لكن كرته مرت أعلى عارضة أبو جبل القائد.

وسدد مصطفى محمد كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 37، ونفذت الركنية التي قابها محمد عبد المنعم برأسية مرت بجوار القائم.

وأهدر تريزيجيه فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 45+3، بعد تمريرة طولية من أفشة لمحمد حمدي الذي أرسل عرضية لتريزيجيه لكن تسديدته مرت بجوار القائم ليتنهي الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 52 تحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

وتألق أبو جبل في الدقيقة 59 ومنع فرصة هدف محقق ببراعة.

وسدد مرموش في الدقيقة 62 كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى نيوزيلندا.

وتحصل الضيوف على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء سددها ساربريت سينج في الدقيقة 69 وارتطمت بعارضة أبو جبل.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سدد مصطفى محمد كرة قوية علت العارضة.

وفي الدقيقة 79 منع القائم الأيمن تصويبة صاروخية من مروان عطية.

وأجرى العميد 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة محمد شريف وأكرم توفيق ومحمد الشامي في لقائه الدولي الأول بدلا من تريزيجيه وأفشة ومصطفى محمد على الترتيب.

الدقائق الأخيرة مرت دون خطورة.

واستنفذ العميد تغييراته في الدقيقة 90+2 بالدفع بكل من محمد شكري الذي شارك لأول مرة بقميص منتخب مصر ومصطفى فتحي بدلا من مرموش ومحمد حمدي، لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر وتأهله للنهائي.

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