الفوز الأول للعميد.. منتخب مصر إلى نهائي كأس العاصمة على حساب نيوزيلندا

انتصر منتخب مصر بهدف دون رد على نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة في اللقاء الأول لـ حسام حسن كمدير فني للمنتخب والأول الذي يستضيفه استاد مصر في العاصمة الإدارية.

سجل هدف اللقاء الوحيد: مصطفى محمد.

وتأهل منتخب مصر للنهائي في انتظار الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في ثاني لقاءات نصف النهائي.

وستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.

وشهد اللقاء ارتداء محمد أبو جبل شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في ظل غياب محمد صلاح وجلوس أحمد حجازي على مقاعد البدلاء.

ولأول مرة يحافظ منتخب مصر على نظافة شباكه بعد 4 مباريات اهتزت فيها خلال أمم إفريقيا 2023، ومنذ الفوز الودي على تنزانيا 2-0 في يناير الماضي.















































































































التشكيل

جلس أحمد حجازي على مقاعد البدلاء وتواجد رامي ربيعة أساسيا بجوار محمد عبد المنعم في الدفاع.

وقاد مصطفى محمد الهجوم والذي ضم أيضا عمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه".

في المقابل قاد ماكس ماتا هجوم نيوزيلندا بدلا من كريس وود الذي خرج من القائمة.

وصف المباراة

الدقائق الأولى شهدت هدوءا من كل المنتخبين مع محاولات للتحرك من لاعبي منتخب مصر.

وفي الدقيقة 22 وبعد سلسلة تمريرة انفرد إمام عاشور بالمرمى وتعرض للعرقلة ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء فيما طلب اللاعب نزول الجهاز الطبي لعلاجه.

ولم يستطع إمام استكمال اللقاء وعوضه حمدي فتحي في الوسط، وعاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لمنتخب مصر.

تأثر إمام عاشور بعد إصابته خلال مواجهة مصر ونيوزيلندا🤕pic.twitter.com/7VHWQlTPlR — FilGoal (@FilGoal) March 22, 2024

وانبرى مصطفى محمد للركلة وسددها بكل قوة في الشباك مسجلا الهدف الأول لمنتخب مصر تحت قيادة العميد والأول في استاد مصر.

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حكم المباراة يعود للـ VAR ويحتسب ركلة جزاء لمنتخبنا.. وينجح مصطفى محمد في إحراز الهدف الأول في شباك نيوزيلاندا ⚽💥#كأس_عاصمة_مصر pic.twitter.com/D1TztLDs8Y — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 22, 2024

وكاد ماكس ماتا أن يسجل التعادل سريعا برأسية في الدقيقة 31 لكن كرته مرت أعلى عارضة أبو جبل القائد.

وسدد مصطفى محمد كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 37، ونفذت الركنية التي قابها محمد عبد المنعم برأسية مرت بجوار القائم.

وأهدر تريزيجيه فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 45+3، بعد تمريرة طولية من أفشة لمحمد حمدي الذي أرسل عرضية لتريزيجيه لكن تسديدته مرت بجوار القائم ليتنهي الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد.

أول هدف x أول مباراة تحت قيادة مدربين منتخب مصر في أخر 10 سنين ⚽🇪🇬 حسام حسن: مصطفى محمد فيتوريا: محمد صلاح إيهاب جلال: مصطفى محمد كيروش: محمد شريف حسام البدري: حمدي فتحي أجيري: مروان محسن هيكتور كوبر: باسم مرسي شوقي غريب: محمد ناجي جدو pic.twitter.com/9f1rTdw1q7 — FilGoal (@FilGoal) March 22, 2024

وفي الدقيقة 52 تحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

وتألق أبو جبل في الدقيقة 59 ومنع فرصة هدف محقق ببراعة.

وسدد مرموش في الدقيقة 62 كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى نيوزيلندا.

وتحصل الضيوف على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء سددها ساربريت سينج في الدقيقة 69 وارتطمت بعارضة أبو جبل.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سدد مصطفى محمد كرة قوية علت العارضة.

وفي الدقيقة 79 منع القائم الأيمن تصويبة صاروخية من مروان عطية.

صاروخ ومدفع من مدافع رمضان خرجت من رجل مروان لكن العارضة بتمنع الكورة من هدف كان هيبقى ولا أروع🔥🇪🇬#ONTime_Sports pic.twitter.com/0OoGS9FodS — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 22, 2024

وأجرى العميد 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة محمد شريف وأكرم توفيق ومحمد الشامي في لقائه الدولي الأول بدلا من تريزيجيه وأفشة ومصطفى محمد على الترتيب.

الدقائق الأخيرة مرت دون خطورة.

"إحنا بتوع الكباري والحلويات"🔥.. كوبري ولا أروع من محمد حمدي للاعب منتخب نيوزيلندا بفنيات ولا أروع💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/kUuhmeGk66 — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 22, 2024

واستنفذ العميد تغييراته في الدقيقة 90+2 بالدفع بكل من محمد شكري الذي شارك لأول مرة بقميص منتخب مصر ومصطفى فتحي بدلا من مرموش ومحمد حمدي، لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر وتأهله للنهائي.