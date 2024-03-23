مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول حقيقة سلامة مشاركة هاني أمام نيوزيلندا

كشف مصدر من منتخب مصر عن حقيقة ما تردد عن عدم سلامة مشاركة محمد هاني ظهير الأهلي مع المنتخب في المباراة الودية أمام نيوزيلندا.

محمد هاني النادي : الأهلي مصر

وقال المصدر في تصريحاته لـ FilGoal.com: "مشاركة محمد هاني أمام نيوزيلندا سليمة 100%".

وأضاف "اللاعب اللاعب تعرض للطرد خلال المباراة الودية أمام الجزائر ونفذ الإيقاف في ودية تنزانيا الأخيرة قبل كأس أمم إفريقيا".

وأوضح "تواصلنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل المباراة للتأكد من سلامة موقف هاني أمام نيوزيلندا".

وترددت أنباء عن عدم صحة مشاركة هاني بحجة أن طرده أمام الجزائر ببطاقة حمراء مباشرة كان يستوجب إيقافه لمباراتين وليس لمباراة واحدة.

وتقدم منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء في الدقيقة 29.

وتقام المباراة في نصف نهائي كأس عاصمة مصر الودية، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وبذلك سجل مصطفى محمد أول هدف في ولاية حسام حسن كمدرب لمنتخب مصر.

كما بات هذا الهدف هو الأول على الإطلاق على استاد مصر الجديد بالعاصمة الإدارية.

وأصيب إمام عاشور في الكتف خلال المباراة وخرج ليأتي حمدي فتحي بدلا منه في الدقيقة 26.