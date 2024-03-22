مصدر من الأهلي لـ في الجول: طبيب الفريق يتحرك للمستشفى لمتابعة حالة إمام مباشرة

قرر الأهلي تحرك أحمد جاب الله طبيب الفريق للمستشفى التي نُقل لها إمام عاشور لمتابعة حالته بشكل مباشر.

وخرج إمام مصابا من مواجهة نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تواصلنا فورا مع جهاز المنتخب عقب سقوط إمام عاشور وخروجه مصابا لمعرفة التشخيص المبدئي".

وأضاف "قررنا تحرك أحمد جاب الله طبيب الفريق للمستشفى التي نُقل لها اللاعب لمتابعة حالته بشكل مباشر".

تأثر وبكاء إمام عاشور بعد إصابته في مباراة مصر ونيوزيلاندا#كأس_عاصمة_مصر pic.twitter.com/bYZMkbY4xs — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 22, 2024

وسقط إمام عاشور في الدقيقة 23 داخل منطقة الجزاء بعد تدخل عليه.

ولكن لاعب وسط الأهلي سقط على كتفه وأمسك به مباشرة وأشار للجهاز الطبي.

وفورا ظهر معه محمد أبو العلا طبيب المنتخب لاتخاذ الإجراءات الأولى.

وبالفعل خرج عاشور في الدقيقة 26 وحل حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري بدلا منه.

وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة الجزاء لصالح منتخب مصر وسجل منها مصطفى محمد الهدف الأول في الدقيقة 29.

وتم نقل عاشور إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد المباراة.

بعد إصابته في الكتف.. نقل إمام عاشور على نقالة لعربة الإسعاف 🚑 pic.twitter.com/Kab7wavS3d — FilGoal (@FilGoal) March 22, 2024

وتقام المباراة في نصف نهائي كأس عاصمة مصر الودية، على استاد مصر في العاصمة الإدارية.