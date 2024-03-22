كرة يد - منتخب مصر يحقق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية

الجمعة، 22 مارس 2024 - 23:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة يد

حقق منتخب مصر لكرة اليد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية بالفوز على الكونغو الديمقراطية.

وفاز الفراعنة بنتيجة 33-32 في المباراة النهائية.

وتغلب فراعنة اليد بنتيجة 38-27 على منتخب بنين في نصف النهائي يوم الأربعاء.

يذكر أن الفريق حقق 3 انتصارات خلال مرحلة المجموعات.

إلى ذلك، كان منتخب مصر لكرة اليد بقيادة طارق محروس قد قرر استدعاء أحمد سامح لاعب فريق الزمالك لقائمة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الإفريقة المقامة حاليا في غانا.

وذلك لتعويض غياب زميله في الزمالك هشام صلاح الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان هشام صلاح تعرض للإصابة خلال مباراة مصر ونيجيريا في كرة اليد، ضمن ختام دور المجموعات من دورة الألعاب الإفريقية، حيث أثار اللاعب الفزع بعدما خرج باكيا بسبب شكواه من آلام في الركبة.

ووصل أحمد سامح إلى غانا يوم الأربعاء للالتحاق بمنتخب مصر لكرة اليد.

لكنه لم يلحق بمباراة بينين في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية.

وتقام منافسات دورة الألعاب الإفريقية في غانا خلال الفترة من 8 إلى 24 مارس الحالي.

منتخب مصر لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل موعد نهائي كأس مصر للسيدات كرة يد - مصدر من الزمالك لـ في الجول: كريم هنداوي يدعمنا بالسوبر وكأس الكؤوس يد - مصر تعبر بنين وتتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية كرة يد - الأهلي مع ثنائي جزائري والزمالك رفقة الترجي بمجموعات كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - الزمالك ينهي أزمة مستحقات الإسباني جارالدا كرة يد – بعد إصابة هشام صلاح بالرباط الصليبي.. استدعاء أحمد سامح في الألعاب الإفريقية كرة يد - مصر لن تقع مع السويد.. الكشف عن تصنيف وموعد قرعة أولمبياد باريس كرة يد - 6 منتخبات تلحق بـ مصر في أولمبياد باريس 2024 عن طريق الملحق
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: طبيب الفريق يتحرك للمستشفى لمتابعة حالة إمام مباشرة 11 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - منتخب مصر يحقق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية 22 دقيقة | كرة يد
مصطفى محمد صاحب أول هدف تحت قيادة حسام حسن 40 دقيقة | الكرة المصرية
تم نقله للمستشفى.. إصابة إمام عاشور وخروجه من مباراة مصر أمام نيوزيلندا 50 دقيقة | منتخب مصر
قائد جديد في غياب صلاح.. محمد أبو جبل يرتدي شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة ساعة | منتخب مصر
كهربا: وقعت على بياض والزمالك وثق العقد بعدها بعامين.. وما حدث لي سيطارد عبد الغني ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس العاصمة - مصر (1)-(0) نيوزيلندا.. بطاقة صفراء ساعة | منتخب مصر
تشكيل نيوزيلندا - ماتا يعوض كريس وود في مواجهة مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 2 مصدر من فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح سفر رفعت للعلاج في إنجلترا 3 المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف مستجدات حالة رفعت وسبب عدم سفره للعلاج في الخارج 4 ضغط على يد الطبيب.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت