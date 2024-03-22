مصطفى محمد صاحب أول هدف تحت قيادة حسام حسن

الجمعة، 22 مارس 2024 - 22:48

كتب : FilGoal

منتخب مصر - مصطفى محمد

تقدم منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء في الدقيقة 29.

وبذلك سجل مصطفى محمد أول هدف في ولاية حسام حسن كمدرب لمنتخب مصر.

كما بات هذا الهدف هو الأول على الإطلاق على استاد مصر الجديد بالعاصمة الإدارية.

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وتحصل إمام عاشور على ركلة الجزاء بعد سقوطه داخل المنطقة في الدقيقة 23.

ولكن أصيب إمام في الكتف وخرج ليأتي حمدي فتحي بدلا منه في الدقيقة 26.

وبعد عودة الحكم لتقنية الفيديو احتسب الركلة، ليسجل منها مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي هدف التقدم.

وللمرة الثانية صار مصطفى أول مسجل مع مدرب جديد، حيث سجل أول هدف في ولاية إيهاب جلال.

وافتتح باسم مرسي الأهداف مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، فيما سجل مروان محسن أول أهداف المدرب المكسيكي خافيير أجيري.

وكان حمدي فتحي أول من سجل تحت قيادة حسام البدري، بينما افتتح محمد شريف أهداف كارلوس كيروش، وسجل محمد صلاح أول الأهداف مع روي فيتوريا.

مصطفى محمد منتخب مصر حسام حسن
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