تم نقله للمستشفى.. إصابة إمام عاشور وخروجه من مباراة مصر أمام نيوزيلندا

تلقى منتخب مصر ضربة موجعة خلال الشوط الأول لمباراته الودية ضد نيوزيلندا بإصابة إمام عاشور لاعب وسط الأهلي.

وسقط إمام عاشور في الدقيقة 23 داخل منطقة الجزاء بعد تدخل عليه.

ولكن لاعب وسط الأهلي سقط على كتفه وأمسك به مباشرة وأشار للجهاز الطبي.

وفورا ظهر معه محمد أبو العلا طبيب المنتخب لاتخاذ الإجراءات الأولى.

وبالفعل خرج عاشور في الدقيقة 26 وحل حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري بدلا منه.

تأثر وبكاء إمام عاشور بعد إصابته في مباراة مصر ونيوزيلاندا#كأس_عاصمة_مصر pic.twitter.com/bYZMkbY4xs — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 22, 2024

وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة الجزاء لصالح منتخب مصر وسجل منها مصطفى محمد الهدف الأول في الدقيقة 29.

وتم نقل عاشور إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد المباراة.

بعد إصابته في الكتف.. نقل إمام عاشور على نقالة لعربة الإسعاف 🚑 pic.twitter.com/Kab7wavS3d — FilGoal (@FilGoal) March 22, 2024

وتقام المباراة في نصف نهائي كأس عاصمة مصر الودية، على استاد مصر في العاصمة الإدارية.