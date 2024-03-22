تم نقله للمستشفى.. إصابة إمام عاشور وخروجه من مباراة مصر أمام نيوزيلندا

الجمعة، 22 مارس 2024 - 22:38

كتب : FilGoal

إمام عاشور - مران منتخب مصر

تلقى منتخب مصر ضربة موجعة خلال الشوط الأول لمباراته الودية ضد نيوزيلندا بإصابة إمام عاشور لاعب وسط الأهلي.

وسقط إمام عاشور في الدقيقة 23 داخل منطقة الجزاء بعد تدخل عليه.

ولكن لاعب وسط الأهلي سقط على كتفه وأمسك به مباشرة وأشار للجهاز الطبي.

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وفورا ظهر معه محمد أبو العلا طبيب المنتخب لاتخاذ الإجراءات الأولى.

وبالفعل خرج عاشور في الدقيقة 26 وحل حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري بدلا منه.

وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة الجزاء لصالح منتخب مصر وسجل منها مصطفى محمد الهدف الأول في الدقيقة 29.

وتم نقل عاشور إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد المباراة.

وتقام المباراة في نصف نهائي كأس عاصمة مصر الودية، على استاد مصر في العاصمة الإدارية.

منتخب مصر إمام عاشور
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