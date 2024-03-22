قائد جديد في غياب صلاح.. محمد أبو جبل يرتدي شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة

الجمعة، 22 مارس 2024 - 22:20

كتب : إسلام أحمد

محمد أبو جبل قائد منتخب مصر

ارتدى محمد أبو جبل شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في مسيرته خلال مواجهة نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويأتي ذلك في اللقاء الأول لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في مباراة تقام على استاد مصر في العاصمة الإدارية.

وظهر الحارس مرتديا شارة القيادة كونه أقدم لاعبي منتخب مصر في التوقف الدولي الجاري رفقة أحمد حجازي.

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ومع جلوس حجازي على مقاعد البدلاء، فبات أبو جبل الأقدم بين لاعبي مصر في ظل غياب محمد صلاح.

وشارك أبو جبل لأول مرة بقميص منتخب في مواجهة سيراليون تحت قيادة هاني رمزي في تصفيات أمم إفريقيا 2012.

وأقيمت المباراة في الثالث من سبتمبر 2011، وعرفت حينها أيضا الظهور الأول لحجازي، بالإضافة إلى محمد النني ومحمد صلاح دوليا بقميص منتخب مصر واللذان يغيبان عن لقاء اليوم.

وتعد تلك المباراة الدولية رقم 13 لأبو جبل مع منتخب مصر.

ومنذ بداية 2023 وفي غياب محمد صلاح عن منتخب مصر ارتدى 4 لاعبين مختلفين شارة قيادة منتخب مصر في 5 مباريات، وهم:

مصر × إثيوبيا (تصفيات أمم إفريقيا 2023): محمد الشناوي

مصر × جنوب السودان (ودي): محمود حسن "تريزيجيه"

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كاب فيردي × مصر (أمم إفريقيا 2023): أحمد حجازي

مصر × الكونغو الديمقراطية (أمم إفريقيا 2023): أحمد حجازي

مصر × نيوزيلندا (كأس عاصمة مصر): محمد أبو جبل

وسيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في الوقت الأصلي للمباراة.

كما سيكون من حق كل منتخب إجراء 6 تغييرات في كل مباراة.

وتعتبر مباراة مصر ضد نيوزيلندا هي الرسمية الأولى على ذلك الملعب منذ افتتاحه.

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