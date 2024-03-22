كهربا: وقعت على بياض والزمالك وثق العقد بعدها بعامين.. وما حدث لي سيطارد عبد الغني

الجمعة، 22 مارس 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

محمود كهربا - الأهلي

سرد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي القصة الكاملة لرحيله عن الزمالك التي قادت في النهاية لتغريمه مبلغ يفوق 2 مليون دولار لصالح الأبيض.

وقال كهربا في تصريحاته لقناة القاهرة والناس: "في 2016 خرجت معارا لاتحاد جدة من الزمالك ووقعت على تمديد عقدي لعام إضافي قبل السفر".

وأضاف "إدارة الزمالك ملأت العقد في 2017 ووثقته في اتحاد الكرة عام 2018، بينما من المفترض أن يتم توثيقه خلال 30 يوما وإلا يكون العقد لاغيا".

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وأوضح "الاتفاق كان على التمديد لعام واحد، جعلوه 4 أعوام بعد أن وقعت "على بياض" من فرط الثقة والحب".

وتابع "في ذلك الوقت كان مجدي عبد الغني مدير شؤون اللاعبين، وأحمد مجاهد رئيس الاتحاد، ومن المفترض أن يذهب العقد للجنة شؤون اللاعبين قبل أن يتم الموافقة عليه".

وأكمل كهربا "الزمالك دفع الرسوم في البنك وبناء عليه تم توثيق العقد، وكان من المفترض أن يتحقق مجدي عبد الغني من ذلك الأمر. لم أكن أعرف إن كان ذلك سهوا أم عمدا".

وواصل "بعدها عرفت أن الزمالك دفع جزءا من الرسوم فقط، بينما يجب سداد الرسوم كاملة لتوثيق العقد".

وأردف "حين رفعت قضية أمام فيفا، أرسلوا لاتحاد الكرة يسألونه عن سلامة عقدي، كنت أعتقد أني سأفوز بالقضية ولكن اتحاد الكرة رد بسلامة العقد 100%. أوراق العقد الذي تم توثيقه في 2018 ألوانها هي ألوان العقود في 2016".

واستطرد "ما حدث لي كابوس سيطارد مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد لبقية حياتهما. رئيس لجنة شؤون اللاعبين يجب أن يفحص كل شيء في العقد ولا يعتمد على تسلم البنك للرسوم. تعرضت للأذى النفسي والمادي في عملي بسبب ما حدث"

واختتم "لست حزينا على سداد الغرامة متأخرا فما كتبه لي الله ما كنت لأحلم به. عدت بعد 6 أشهر من الإيقاف وتألقت وحصلت مع الأهلي على عدة بطولات في عام واحد".

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