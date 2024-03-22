كهربا: صلاح "عاملنا قيمة" وتعرض للظلم في أمم إفريقيا

الجمعة، 22 مارس 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

كهربا ومحمد صلاح

أوضح محمود عبد المنعم "كهربا" أن محمد صلاح تعرض للظلم بعد إصابته خلال أمم إفريقيا 2023.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وتعرض صلاح للإصابة في مواجهة غانا ما تسبب عن الغياب عن باقي مشوار المنتخب الذي توقف في دور الـ 16 على يد الكونغو الديمقراطية.

وقال كهربا عبر قناة القاهرة والناس: "صلاح شخص مُقرب مني ولاعب كبير واستفدنا منه كثيرا في أمم إفريقيا، وساعد اللاعبين بخبراته، وتعرض للظلم وقت الإصابة بسبب ما قيل عنه لأن هناك بعض البرامج لا تجد مواضيع للحديث عنها".

أخبار متعلقة:
كهربا: لم أتدخل في انتقال إمام عاشور لـ الأهلي.. و "حسيت إني معمولي عمل في الزمالك" كهربا: إمام عاشور؟ "النية سالكة وكنا بنطلع في الروح" كهربا يوضح رأيه في صفقتي إمام عاشور للأهلي وعبد الله السعيد للزمالك كولر: الزمالك قدم مباراة كبيرة.. وهذه خدعة كهربا

وأضاف "صلاح تعرض لإصابة عضلية كهذه لأول مرة في حياته، وقبل مباراة كاب فيردي خلال المحاضرة أخبرنا بسفره لإنجلترا، وكان صريحا معنا وأنه سيعود قبل مباراة نصف النهائي أو النهائي عند تعافيه".

وواصل "صلاح أسطورة وسأدافع عنه ولابد أن يحصل على حقه، أقول لمن يظهر على الشاشات أي كان الاسم "عارفين بتتكلموا عن مين، انتوا بتتكلموا عن محمد صلاح اللي عاملنا لنا قيمة".

وأتم "في أي بلد بنتعامل أحسن معاملة بسببه وبالطبع نحن منتخب مصر منتخب كبير، وهو فخر لنا وأسطورة وتاريخ ولابد أن نتباهي به".

ولا يتواجد كهربا أو صلاح في القائمة الأولى لحسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الذي يستعد لمواجهة نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر.

محمد صلاح منتخب مصر كهربا
نرشح لكم
تشكيل منتخب مصر - خيارات حسام حسن في اللقاء الأول ضد نيوزيلندا كهربا: لم أتدخل في انتقال إمام عاشور لـ الأهلي.. و "حسيت إني معمولي عمل في الزمالك" إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك مصدر من المصري لـ في الجول: تلقينا خطابا بتخفيض مستحقات البدوي.. وهذه خطوتنا المقبلة المغرب يحسم الجدل حول تعارض موعد أمم إفريقيا مع كأس العالم للأندية 6 تبديلات وركلات ترجيح.. الكشف عن لوائح كأس عاصمة مصر يتزامن مع موعد الإفطار.. مدرب كرواتيا يرفض تغيير موعد المؤتمر الصحفي خدمة في الجول - خط سير الحافلات المجانية لمؤازة منتخب مصر أمام نيوزيلاندا
أخر الأخبار
تشكيل منتخب مصر - خيارات حسام حسن في اللقاء الأول ضد نيوزيلندا 20 دقيقة | منتخب مصر
كهربا: صلاح "عاملنا قيمة" وتعرض للظلم في أمم إفريقيا 36 دقيقة | الكرة المصرية
مبابي: المشاركة في الأولمبياد تتوقف على قرار أحدهم.. وظننت أن بيلينجهام يقصدني 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
كهربا: لم أتدخل في انتقال إمام عاشور لـ الأهلي.. و "حسيت إني معمولي عمل في الزمالك" ساعة | الكرة المصرية
إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من المصري لـ في الجول: تلقينا خطابا بتخفيض مستحقات البدوي.. وهذه خطوتنا المقبلة 3 ساعة | الكرة المصرية
المغرب يحسم الجدل حول تعارض موعد أمم إفريقيا مع كأس العالم للأندية 3 ساعة | الكرة المصرية
الركراكي: دياز أوفى بوعده.. وسيكسب قلوب المغاربة بعدما فضلنا على إسبانيا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 2 مصدر من فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح سفر رفعت للعلاج في إنجلترا 3 المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف مستجدات حالة رفعت وسبب عدم سفره للعلاج في الخارج 4 ضغط على يد الطبيب.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت