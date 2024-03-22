كهربا: صلاح "عاملنا قيمة" وتعرض للظلم في أمم إفريقيا

أوضح محمود عبد المنعم "كهربا" أن محمد صلاح تعرض للظلم بعد إصابته خلال أمم إفريقيا 2023.

محمود كهربا النادي : الأهلي محمد صلاح النادي : ليفربول

وتعرض صلاح للإصابة في مواجهة غانا ما تسبب عن الغياب عن باقي مشوار المنتخب الذي توقف في دور الـ 16 على يد الكونغو الديمقراطية.

وقال كهربا عبر قناة القاهرة والناس: "صلاح شخص مُقرب مني ولاعب كبير واستفدنا منه كثيرا في أمم إفريقيا، وساعد اللاعبين بخبراته، وتعرض للظلم وقت الإصابة بسبب ما قيل عنه لأن هناك بعض البرامج لا تجد مواضيع للحديث عنها".

وأضاف "صلاح تعرض لإصابة عضلية كهذه لأول مرة في حياته، وقبل مباراة كاب فيردي خلال المحاضرة أخبرنا بسفره لإنجلترا، وكان صريحا معنا وأنه سيعود قبل مباراة نصف النهائي أو النهائي عند تعافيه".

وواصل "صلاح أسطورة وسأدافع عنه ولابد أن يحصل على حقه، أقول لمن يظهر على الشاشات أي كان الاسم "عارفين بتتكلموا عن مين، انتوا بتتكلموا عن محمد صلاح اللي عاملنا لنا قيمة".

وأتم "في أي بلد بنتعامل أحسن معاملة بسببه وبالطبع نحن منتخب مصر منتخب كبير، وهو فخر لنا وأسطورة وتاريخ ولابد أن نتباهي به".

ولا يتواجد كهربا أو صلاح في القائمة الأولى لحسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الذي يستعد لمواجهة نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر.