مبابي: المشاركة في الأولمبياد تتوقف على قرار أحدهم.. وظننت أن بيلينجهام يقصدني

الجمعة، 22 مارس 2024 - 20:43

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

كشف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا عما ينقصه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية مع منتخب بلاده.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي: "دائمًا لدي الطموح للعب في الأولمبياد وقلت إن إقامتها في باريس ستجعلها حدثا مميزا أريد المشاركة فيه".

وأضاف "ولكني قلت أيضا أن الأمر لا يتوقف عليَّ. موقفي لم يتغير ولكن القرار النهائي لا يزال يعود لنفس الشخص. الآن لا يمكنني الإعلان لأني لم يُقال لي نعم أو لا".

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وأوضح "إن ذهبت سأعيش حلمًا من أحلام اليقظة، وإذا لم أذهب سأتقبل الأمر".

وبسؤاله عن هوية من يملك القرار قال: "إنه باريس سان جيرمان النادي الذي أنا متعاقد معه، ولم نناقش الأمر بعد".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية يونيو 2024، بينما تبدأ دورة الألعاب الأولمبية في شهر يوليو.

أما عن مزاح أوريليان تشواميني مع جود بيلينجهام في غرفة ملابس ريال مدريد، والذي ظن الجميع من خلاله أنهما كانا يتحدثان عن مبابي وإرلينج هالاند، قال: "نعم مزحنا بشأن هذا الأمر".

وأوضح "بصراحة نعم ظننت أنهما يتحدثان عني ولكن هذه ليست الحقيقة".

أما عن انتقاله لريال مدريد قال: "في اليوم الذي أملك فيه شيئًا لأعلنه لن أختبئ. ليس لدي شيء لأقوله الآن".

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