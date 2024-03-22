مصدر من المصري لـ في الجول: تلقينا خطابا بتخفيض مستحقات البدوي.. وهذه خطوتنا المقبلة

كشف مصدر من المصري البورسعيدي عن تلقي ناديه خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشان تخفيض مستحقات التونسي رامي البدوي لاعب الفريق السابق.

وكان البدوي قد حصل على حكما بأحقية الحصول على 560 ألف دولار من المصري بعدما قام الأخير بفسه التعاقد من طرف واحد.

وقال مصدر من المصري لـFilGoal.com: "تلقينا خطابا بتخفيض مستحقات التونسي رامي البدوي من 560 ألف دولار إلى 460 ألف دولار. سنقدم استئنافا جديدا لتخفيض المبلغ مرة أخرى".

قرار فيفا كان صدر بسبب توقيع اللاعب مع النادي المصري مع عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

ولم يلعب البدوي أي مباراة مع المصري ويرتدي قميص الإفريقي التونسي منذ يناير 2022.

وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.

كما مثل منتخب تونس في 20 مباراة دولية وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.