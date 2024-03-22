المغرب يحسم الجدل حول تعارض موعد أمم إفريقيا مع كأس العالم للأندية

الجمعة، 22 مارس 2024 - 17:44

كتب : FilGoal

لقب كأس العالم للأندية

حسم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم الجدل حول تعارض موعد النسخة المقبلة من أمم إفريقيا مع موعد كأس العالم للأندية 2025.

وينظم المغرب كأس أمم إفريقيا 2025، فيما ستنطلق النسخة الجديدة الموسعة من كأس العالم للأندية في العام ذاته.

وقال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مستعدون لتنظيم كأس إفريقيا 2025 في الشتاء أو الصيف، لكن يجب ألا يتعارض موعدها مع النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية".

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وأضاف "فيفا قرر إقامة كأس العالم للأندية بين 15 يونيو و13 يوليو، ويمكنني تأكيد أن كاس إفريقيا لن تقام في المغرب بالموعد ذاته".

The president of the Moroccan Federation poses for MARCA after the...

وشدد "هناك العديد من النجوم على غرار صلاح وحكيمي ودياز يمكنهم المشاركة في أمم إفريقيا، لذا لنن ننظم بطولة موازية بل نريد مشاركة جميع النجوم".

وأتم "النسخة المقبلة من كأس إفريقيا إما ستقام بعد مونديال الأندية أو في موعد آخر لتكون احتفالية متكاملة للكرة الإفريقية".

ويقام مونديال الأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

ويمثل مصر وإفريقيا في مونديال الأندية 2025، فريق الأهلي بصفته بطلا للقارة السمراء في نسختي 2021 و2023.

وحتى الآن تأهل 21 فريقا هم:

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامينجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر ميلان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

منتخب المغرب الأهلي كأس العالم للأندية كأس إفريقيا 2025
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