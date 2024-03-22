الركراكي: دياز أوفى بوعده.. وسيكسب قلوب المغاربة بعدما فضلنا على إسبانيا

أثنى وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب على براهيم دياز لاعب ريال مدريد المنضم حديثا لتمثيل أسود أطلس.

وانضم دياز لمنتخب المغرب للمرة الأولى تحضيرا لمواجهتي أنجولا وموريتانيا الوديتين خلال شهر مارس الجاري.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي: "ملف دياز لم يكن سهلا. الأمر كان يتعلق بالتوقيت المناسب أكثر من رغبة اللاعب. حصلنا منه على وعد وأوفى به".

وأوضح "دياز لاعب لاعب كبير ووجوده معنا وهو يحمل قميص ريال مدريد يدعو للفخر. حتما سيكسب قلوب المغاربة، لأنه اختار المغرب على حساب إسبانيا".

ونجح منتخب المغرب في إقناع براهيم دياز بالدفاع عن ألوانه بعدما فضله عن المنتخب الإسباني.

وعن مواجهتي أنجولا وموريتانيا الوديتين شدد "نحن نبدأ صفحة جديدة عنوانها الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

وأتم "لقد اخترنا مباراتين مهمتين أمام فريق بلغ دور ربع كأس إفريقيا للأمم، وفريق بلغ دور ثمن النهائي. سيكون اختبارا جيدا للاستعداد للمنافسات المقبلة".

وودع منتخب المغرب منافسات النسخة الماضية من كأس إفريقيا بالخسارة من جنوب إفريقيا 2-0 بالدور ثمن النهائي.