6 تبديلات وركلات ترجيح.. الكشف عن لوائح كأس عاصمة مصر

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس عاصمة مصر الدولية لوائح المباريات.

وتنطلق اليوم الجمعة بطولة كأس عاصمة مصر الدولية بمشاركة 4 منتخبات هي مصر وكرواتيا وتونس ونيوزلندا.

ويستضيف استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة المواجهة بين مصر ونيوزيلندا في تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

بينما تقام يوم السبت مواجهة نصف النهائي الآخر بين كرواتيا وتونس على استاد القاهرة.

وسيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في الوقت الأصلي للمباراة.

كما سيكون من حق كل منتخب إجراء 6 تغييرات في كل مباراة.

وتعتبر مباراة مصر ضد نيوزيلندا هي الرسمية الأولى على ذلك الملعب منذ افتتاحه.

كما يستضيف استاد مصر المباراة النهائية يوم 26 من الشهر نفسه، بينما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 25 على استاد القاهرة.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.