يتزامن مع موعد الإفطار.. مدرب كرواتيا يرفض تغيير موعد المؤتمر الصحفي

الجمعة، 22 مارس 2024 - 15:50

كتب : أحمد الخولي

زلاتكو داليتش ولوكا مودريتش

اعتذر المنتخب الكرواتي عن عدم تعديل موعد إجراء المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تونس ضمن نصف نهائي كأس عاصمة مصر الإدارية.

ويشارك في كأس عاصمة مصر الدولية أربعة منتخبات وهم مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلاندا.

ويلعب منتخب كرواتيا أمام نظيره التونسي غدا السبت على استاد القاهرة، فيما سيواجهة منتخب مصر منافسه النيوزيلندي مساء اليوم الجمعة.

أخبار متعلقة:
هل ينتقل مبابي إلى ريال مدريد؟ إنريكي يجيب خدمة في الجول - خط سير الحافلات المجانية لمؤازة منتخب مصر أمام نيوزيلاندا ديكو: لدينا كل شيء من أجل مستقبل لامين جمال وكوبارسي بعد إصابة كورتوا.. سكاي: ريال مدريد يقدم عرضا لتمديد عقد لونين

ورفض زالاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا تعديل موعد المؤتمر الصحفي المقرر إقامته في السادسة مساء وهو نفس موعد الإفطار.

وبرر المنتخب الكرواتي ذلك برغبة داليتش في تنفيذ الجدول الزمني لفريقه، لذلك سيقام المؤتمر الصحفي بحضور المدير الفني واللاعب يوسيب يورانوفيتش في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.

وبناء عليه قرر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم منح الصحفيين المصريين فرصة توجيه بعض الأسئلة للمدير الفني زلاتكو داليتش في التاسعة مساء اليوم، في مقر تدريبات المنتخب، عقب انتهاء تدريباته.

واختير ‏محمد معروف كحكم رئيسي لمباراة تونس وكرواتيا.

وجاءت مواعيد وأماكن المباريات على النحو التالي:

مصر ضد نيوزيلندا.. العاشرة مساء يوم 22 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

تونس ضد كرواتيا.. العاشرة مساء يوم 23 مارس.. استاد القاهرة

الفائزان.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخاسران.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. استاد القاهرة

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.

منتخب تونس منتخب كرواتيا
نرشح لكم
هل ينتقل مبابي إلى ريال مدريد؟ إنريكي يجيب ديكو: لدينا كل شيء من أجل مستقبل لامين جمال وكوبارسي بعد إصابة كورتوا.. سكاي: ريال مدريد يقدم عرضا لتمديد عقد لونين سكاي: ريال مدريد يراقب موقف تجديد عقد أرنولد مع ليفربول هالاند يكشف أخبارا سارة لـ جوارديولا بعد أنباء إصابته مدير فلومينينسي: حلمنا التعاقد مع سيلفا.. الرئيس يتحدث معه كل أسبوع لابورتا: تعاقد مدريد مع مبابي سيشوه غرفة خلع الملابس.. وعليهم بيع لاعبا في مركزه إنريكي: أود العودة لـ برشلونة يوما ما ولكن
أخر الأخبار
6 تبديلات وركلات ترجيح.. الكشف عن لوائح كأس عاصمة مصر 11 دقيقة | الكرة المصرية
يتزامن مع موعد الإفطار.. مدرب كرواتيا يرفض تغيير موعد المؤتمر الصحفي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل ينتقل مبابي إلى ريال مدريد؟ إنريكي يجيب 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - خط سير الحافلات المجانية لمؤازة منتخب مصر أمام نيوزيلاندا ساعة | منتخب مصر
ديكو: لدينا كل شيء من أجل مستقبل لامين جمال وكوبارسي ساعة | الكرة الأوروبية
بعد إصابة كورتوا.. سكاي: ريال مدريد يقدم عرضا لتمديد عقد لونين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: ريال مدريد يراقب موقف تجديد عقد أرنولد مع ليفربول 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هالاند يكشف أخبارا سارة لـ جوارديولا بعد أنباء إصابته 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 2 البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية 3 مصدر من فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح سفر رفعت للعلاج في إنجلترا 4 المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف مستجدات حالة رفعت وسبب عدم سفره للعلاج في الخارج