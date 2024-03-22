يتزامن مع موعد الإفطار.. مدرب كرواتيا يرفض تغيير موعد المؤتمر الصحفي

اعتذر المنتخب الكرواتي عن عدم تعديل موعد إجراء المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تونس ضمن نصف نهائي كأس عاصمة مصر الإدارية.

ويشارك في كأس عاصمة مصر الدولية أربعة منتخبات وهم مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلاندا.

ويلعب منتخب كرواتيا أمام نظيره التونسي غدا السبت على استاد القاهرة، فيما سيواجهة منتخب مصر منافسه النيوزيلندي مساء اليوم الجمعة.

ورفض زالاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا تعديل موعد المؤتمر الصحفي المقرر إقامته في السادسة مساء وهو نفس موعد الإفطار.

وبرر المنتخب الكرواتي ذلك برغبة داليتش في تنفيذ الجدول الزمني لفريقه، لذلك سيقام المؤتمر الصحفي بحضور المدير الفني واللاعب يوسيب يورانوفيتش في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.

وبناء عليه قرر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم منح الصحفيين المصريين فرصة توجيه بعض الأسئلة للمدير الفني زلاتكو داليتش في التاسعة مساء اليوم، في مقر تدريبات المنتخب، عقب انتهاء تدريباته.

واختير ‏محمد معروف كحكم رئيسي لمباراة تونس وكرواتيا.

وجاءت مواعيد وأماكن المباريات على النحو التالي:

مصر ضد نيوزيلندا.. العاشرة مساء يوم 22 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

تونس ضد كرواتيا.. العاشرة مساء يوم 23 مارس.. استاد القاهرة

الفائزان.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخاسران.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. استاد القاهرة

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.