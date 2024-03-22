هل ينتقل مبابي إلى ريال مدريد؟ إنريكي يجيب

أجاب لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان على سؤال من الأكثر انتشارا حاليا وهو هل ينتقل لاعبه كيليان مبابي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني عبر قناته على موقع تويتش: "مبابي إلى ريال مدريد؟ لا أعلم، لا يوجد أحد يعرف ذلك، فقط مبابي من يعلم".

وأتم "عندما تقرر جميع الأطراف المعنية مشاركة الحقيقة وقراراتها، سنكون هناك للاستماع".

وأشارت العديد من التقارير الإخبارية إخبار المهاجم الفرنسي ناديه بعدم تجديد عقده والرحيل مجانا نهاية الموسم إلى ريال مدريد بعد التوصل لاتفاق تام.

تعليق لابورتا

علق خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على تقارير تعاقد ريال مدريد مع مبابي.

وقال لابورتا لصحيفة موندو ديبورتيفو "قرأت عن الأرقام التي ستكون في عقد مبابي وريال مدريد، هذا يشوه غرفة خلع الملابس بالتأكيد، لن تكون صفقة قليلة الثمن ولهذا ستكون مشكلة".

وأنهى حديثه "عليك أن تبيع لاعبا، أليس كذلك؟ لأنهم لن يلعبوا في نفس المكان، لا أحسد ريال مدريد على التوقيع مع مبابي".

ويلعب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في الجناح الأيسر وهو نفس مركز مبابي.

ويقدم الجناح البرازيلي مستويات رائعة خلال الموسم الحالي ومن قبل، إذ شارك خلال الموسم الجاري في 28 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 8 آخرين.

وحاول أن يفسر العديد من محللي كرة القدم كيف سيلعب الثنائي في نفس الفريق وهما في نفس المركز.

وعلق لابورتا من قبل إذ يستطيع التعاقد مع مبابي وذلك ردا على طلب أحد المشجعين لضم المهاجم الفرنسي فقال في مقطع فيديو ضاحكا: "أنت لا تعرف أي شيء".

ويعاني برشلونة كثيرا بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به حاليا ولا يستطيع القيام بمثل هذه الصفقات التي تحتاج للكثير من الأموال.

وقد شدد خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية من قبل على ذلك الأمر أن برشلونة ليس في موقف يسمح له بعمل صفقات بمقابل مادي كبير.