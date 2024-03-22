خدمة في الجول - خط سير الحافلات المجانية لمؤازة منتخب مصر أمام نيوزيلاندا

أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة خط سير الحافلات المجانية التي ستنقل الجماهير لمؤازة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويستضيف استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة المواجهة بين مصر ونيوزيلندا في تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

ويشارك في كأس عاصمة مصر الدولية أربعة منتخبات وهم مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلاندا.

وأعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة توفير حافلات لنقل الجماهير بالمجان من الميادين العامة في القاهرة والجيزة والشرقية إلى استاد مصر بالعاصمة الادارية الجديدة لحضور مباراة مصر ونيوزيلندا.

وتبدأ الحافلات في التواجد من الساعة الرابعة عصرا، وسيكون بداية خط السير من الميادين التالية:

عبد المنعم رياض ، العباسية ، "حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول.

مدينة نصر ، "محطة مترو الاستاد " بجوار نادي الزهور وكذلك بجوار نادي السكة الحديد ، محطة عدلي منصور.

شبرا الخيمة، السلام، "المعادي" أمام المركز الأوليمبي.

الجيزة ، حدائق الأهرام " أمام نادي حدائق الأهرام" ، زهرة العاصمة.

العاشر من رمضان " ميدان الاردنية " ، الزقازيق أمام نادي الشرقية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الحصول على موافقة بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر أمام نيوزيلندا.

بينما تقام يوم السبت مواجهة نصف النهائي الآخر بين كرواتيا وتونس على استاد القاهرة.

وتعتبر مباراة مصر ضد نيوزيلندا هي الرسمية الأولى على ذلك الملعب منذ افتتاحه.

كما يستضيف استاد مصر المباراة النهائية يوم 26 من الشهر نفسه، بينما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 25 على استاد القاهرة.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.