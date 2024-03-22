بعد إصابة كورتوا.. سكاي: ريال مدريد يقدم عرضا لتمديد عقد لونين

قدم نادي ريال مدريد عرضا لتمديد عقد أندري لونين حارس الفريق بعد إصابة تيبو كورتوا في الركبة.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فالنادي الملكي قدم عرضا للحارس الأوكراني بعد المستويات الجيدة التي قدمها طوال فترة إصابة كورتوا.

وينتهي عقد لونين في عام 2025، لكن ريال مدريد يسعى للحفاظ علىه ويريد بقائه.

ووفقا للشبكة فالأمر كله سيعتمد على رغبة الحارس البالغ من العمر 25 عاما.

وأكدت الشبكة أن النادي وكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق يثقان في قدرات لونين.

وحسب التقارير الإخبارية أيضا فريال مدريد لم يقتنع بكيبا أريزابالاجا والمستوى الذي قدمه، حتى المدير الفني الإيطالي أصبح يعتمد أكثر على لونين، وبالتالي لا يريد النادي التفاوض مع تشيلسي للتعاقد معه بشكل دائم.

وانتقل كيبا إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من تشيلسي على سبيل الإعارة دون بند أحقية الشراء لتعويض إصابة كورتوا برباط الصليبي.

وأعلن ريال مدريد خضوع كورتوا لعملية جراحية ناجحة في الركبة.