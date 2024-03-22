بعد إصابة كورتوا.. سكاي: ريال مدريد يقدم عرضا لتمديد عقد لونين
الجمعة، 22 مارس 2024 - 14:06
كتب : FilGoal
قدم نادي ريال مدريد عرضا لتمديد عقد أندري لونين حارس الفريق بعد إصابة تيبو كورتوا في الركبة.
أندري لونين
النادي : ريال مدريد
وحسب شبكة سكاي سبورتس فالنادي الملكي قدم عرضا للحارس الأوكراني بعد المستويات الجيدة التي قدمها طوال فترة إصابة كورتوا.
وينتهي عقد لونين في عام 2025، لكن ريال مدريد يسعى للحفاظ علىه ويريد بقائه.
ووفقا للشبكة فالأمر كله سيعتمد على رغبة الحارس البالغ من العمر 25 عاما.
وأكدت الشبكة أن النادي وكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق يثقان في قدرات لونين.
وحسب التقارير الإخبارية أيضا فريال مدريد لم يقتنع بكيبا أريزابالاجا والمستوى الذي قدمه، حتى المدير الفني الإيطالي أصبح يعتمد أكثر على لونين، وبالتالي لا يريد النادي التفاوض مع تشيلسي للتعاقد معه بشكل دائم.
وانتقل كيبا إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من تشيلسي على سبيل الإعارة دون بند أحقية الشراء لتعويض إصابة كورتوا برباط الصليبي.
وأعلن ريال مدريد خضوع كورتوا لعملية جراحية ناجحة في الركبة.
وكان كورتوا قد تعرض لإصابة بقطع في الغضروف الهلالي للركبة اليمنى خلال التدريبات.
وجاء بيان ريال مدريد للإعلان عن إصابة الحارس كالآتي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم تم تشخيص إصابة كورتوا بتمزق في الغضروف الداخلي لركبة القدم اليمنى بعدما تعرض للإصابة خلال التدريبات، وسيتم مراقبة إصابة اللاعب".
وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن هذه الإصابة سوف تُبعد كورتوا عن الملاعب لمدة شهرين.
وكان كورتوا يؤدي فترة التأهيل بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة الأخرى.
كورتوا البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف ريال مدريد قادما من تشيلسي في عام 2018.
ومع ريال مدريد فاز كورتوا بـ9 بطولات وهي دوري أبطال أوروبا مرة، والدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، والسوبر الأوروبي مرة، والسوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.
وتعرض كورتوا للإصابة في بداية الموسم الجاري مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.
وكان كورتوا أعلن قبل فترة غيابه بشكل رسمي عن صفوف منتخب بلاده بلجيكا في كأس الأمم الأوروبية المقبلة.
ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة في يورو 2024 بجوار سلوفاكيا ورومانيا وأحد المنتخبات المتأهلة من ملحق التصفيات.