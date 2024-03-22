سكاي: ريال مدريد يراقب موقف تجديد عقد أرنولد مع ليفربول

الجمعة، 22 مارس 2024 - 13:40

كتب : FilGoal

ألكسندر أرنولد - ليفربول

يراقب نادي ريال مدريد موقف ترينت أليكساندر أرنولد من تجديد عقده مع فريقه ليفربول في الفترة المقبلة.

وحسب شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية فليفربول ليس لديه الرغبة إطلاقا في بيع الظهير الأيمن الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في صيف عام 2025.

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وأفادت الشبكة أن ليفربول لم يتحدث مع أرنولد بعد بشأن تجديد عقده والحفاظ عليه من أي إغراءات مالية.

وكشفت الشبكة أن اللاعب لم يتخذ أي قرار بشأن الاستمرار مع ليفربول أو دراسة الرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى ريال مدريد لتأمين مستقبل مركز الظهير الأيمن فيما بعد مرحلة داني كارباخال وعدم الاقتناع التام بمستوى فران جارسيا.

ولم يلعب أرنولد في أي فريق آخر سوى ليفربول خلال مسيرته الكروية بالرغم من أن أغلبية اللاعبين الصغار يخرجون لفرق أقل للحصول على وقت إضافي للمشاركة في المباريات.

وشارك أرنولد مع الريدز في 29 مباراة خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 10 آخرين.

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