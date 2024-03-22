هالاند يكشف أخبارا سارة لـ جوارديولا بعد أنباء إصابته

الجمعة، 22 مارس 2024 - 13:08

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي ويانج بويز

كشف إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي ومنتخب النرويج أخبارا سارة لمدربه في النادي بيب جوارديولا بعد تعرضه لإصابة.

وعانى هالاند من إصابة بسيطة وتم مشاهدته يعرج خلال تدريباته منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية حسب التقارير الإخبارية.

وقال المهاجم البالغ من العمر 23 عاما خلال مؤتمر صحفي: "أشعر أنني بحالة جيدة ومستعد لخوض المباراة".

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ويستعد منتخب النرويج لمواجهة منافسه التشيك وديا مساء اليوم الجمعة.

وأتم "لم أترك التدريب لا أعرف من كتب ذلك، لقد تدربت حصة تدريبية كاملة، قال جوارديولا للاعبين الدوليين إذا عاد أحدكم مصابا فلن أرحمه".

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي منافسه أرسنال في مباراة نارية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وستجمعهما المباراة في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم 31 مارس المقبل على ملعب الاتحاد معقل سيتي.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بالتساوي مع ليفربول الوصيف.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

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