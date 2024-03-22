مدير فلومينينسي: حلمنا التعاقد مع سيلفا.. الرئيس يتحدث معه كل أسبوع

كشف فريد المدير الرياضي لنادي فلومينينسي أن حلم ناديه هو التعاقد مع تياجو سيلفا لاعب تشيلسي.

وقال فريد لشبكة ESPN: "سيلفا يعتبر بمثابة الحلم بالنسبة لنا للتعاقد معه منذ فترة طويلة، الرئيس يتحدث معه كل أسبوع تقريبا".

وأتم "لا نريد أن نضع الضغط عليه، لكن يوما ما سيعود مرة أخرى إلى فلومينينسي".

وينتهي تعاقد سيلفا مع فريق لندن بنهاية الموسم الجاري ويحق له الاتفاق على الانتقال إلى أي ناد دون موافقة تشيلسي.

وتعتبر علاقة قائد تشيلسي بمدربه ماوريسيو بوكيتينو ليست في أفضل أحوالها بسبب هجوم زوجة المدافع البرازيلي على المدير الفني الأرجنتيني حسب التقارير الإخبارية.

ونشرت زوجة سيلفا تغريدة بعد الهزيمة من ولفرهامبتون 4-2 في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي إذ قالت: "وقت التغيير قد جاء، إذا انتظرت أكثر فسيفوت الأوان".

وعلق بوكيتينو على الأمر قائلا في أحد المؤتمرات الصحفية: "سيلفا جاء وتحدث معي ولن أقول ما أخبرني به، لكن أهم شيء أنه تكلم معي، علاقتي به جيدة جدا، يمكنكم مشاهدة مؤتمراتي الصحفية منذ البداية وكيف أتحدث عنه".

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 39 عاما مسيرته الكروية في فلومينينسي في عام 1998.

وعاد إلى الفريق البرازيلي في موسم 2005-2006 حتى 2008-2009 ثم انتقل إلى ميلان.

وشارك سيلفا في الموسم الحالي رفقة فريقه في 29 مباراة بواقع 2381 دقيقة وسجل 3 أهداف.