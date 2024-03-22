لابورتا: تعاقد مدريد مع مبابي سيشوه غرفة خلع الملابس.. وعليهم بيع لاعبا في مركزه

الجمعة، 22 مارس 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

يرى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن توقيع غريمه ريال مدريد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان سيشوه غرفة خلع الملابس للفريق.

وأشارت العديد من التقارير الإخبارية إخبار المهاجم الفرنسي ناديه بعدم تجديد عقده والرحيل مجانا نهاية الموسم إلى ريال مدريد بعد التوصل لاتفاق تام.

وقال لابورتا لصحيفة موندو ديبورتيفو "قرأت عن الأرقام التي ستكون في عقد مبابي وريال مدريد، هذا يشوه غرفة خلع الملابس بالتأكيد، لن تكون صفقة قليلة الثمن ولهذا ستكون مشكلة".

أخبار متعلقة:
إنريكي: أود العودة لـ برشلونة يوما ما ولكن لابورتا: سنرى قرار تشافي النهائي.. وهذا موقفنا من تعيين فليك أو إنريكي مواعيد مباريات الجمعة 22 مارس 2024 والقنوات الناقلة.. مصر تحت قيادة العميد وإسبانيا والجزائر على بعد نقطتين من الهاوية الرسمية.. الوداد ينعش آماله الضئيلة بالفوز على مولودية وجدة

وأتم "عليك أن تبيع لاعبا، أليس كذلك؟ لأنهم لن يلعبوا في نفس المكان، لا أحسد ريال مدريد على التوقيع مع مبابي".

ويلعب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في الجناح الأيسر وهو نفس مركز مبابي.

ويقدم الجناح البرازيلي مستويات رائعة خلال الموسم الحالي ومن قبل، إذ شارك خلال الموسم الجاري في 28 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 8 آخرين.

وحاول أن يفسر العديد من محللي كرة القدم كيف سيلعب الثنائي في نفس الفريق وهما في نفس المركز.

وعلق لابورتا من قبل إذ يستطيع التعاقد مع مبابي وذلك ردا على طلب أحد المشجعين لضم المهاجم الفرنسي فقال في مقطع فيديو ضاحكا: "أنت لا تعرف أي شيء".

ويعاني برشلونة كثيرا بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به حاليا ولا يستطيع القيام بمثل هذه الصفقات التي تحتاج للكثير من الأموال.

وقد شدد خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية من قبل على ذلك الأمر أن برشلونة ليس في موقف يسمح له بعمل صفقات بمقابل مادي كبير.

برشلونة ريال مدريد كيليان مبابي خوان لابورتا
نرشح لكم
مدير فلومينينسي: حلمنا التعاقد مع سيلفا.. الرئيس يتحدث معه كل أسبوع إنريكي: أود العودة لـ برشلونة يوما ما ولكن لابورتا: سنرى قرار تشافي النهائي.. وهذا موقفنا من تعيين فليك أو إنريكي مواعيد مباريات الجمعة 22 مارس 2024 والقنوات الناقلة.. مصر تحت قيادة العميد وإسبانيا والجزائر بثنائية ريتيجي الهداف.. إيطاليا تنتصر على فنزويلا وديا في أمريكا ESPN: نهاية القصة.. الشرطة البرازيلية تلقي القبض على روبينيو بدون رونالدو.. البرتغال تضرب السويد بخماسية ودية يورو 2024 - 6 منتخبات تصل لنهائي الملحق الخاص بـ دوري الأمم الأوروبية
أخر الأخبار
مدير فلومينينسي: حلمنا التعاقد مع سيلفا.. الرئيس يتحدث معه كل أسبوع 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
لابورتا: تعاقد مدريد مع مبابي سيشوه غرفة خلع الملابس.. وعليهم بيع لاعبا في مركزه 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنريكي: أود العودة لـ برشلونة يوما ما ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا: سنرى قرار تشافي النهائي.. وهذا موقفنا من تعيين فليك أو إنريكي ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الجمعة 22 مارس 2024 والقنوات الناقلة.. مصر تحت قيادة العميد وإسبانيا والجزائر ساعة | الكرة المصرية
على بعد نقطتين من الهاوية الرسمية.. الوداد ينعش آماله الضئيلة بالفوز على مولودية وجدة 10 ساعة | الوطن العربي
مران منتخب مصر - ختام استعدادات ضربة البداية الأولى للتوأم بمشاركة جميع اللاعبين 10 ساعة | منتخب مصر
بثنائية ريتيجي الهداف.. إيطاليا تنتصر على فنزويلا وديا في أمريكا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية 4 مصدر من فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح سفر رفعت للعلاج في إنجلترا