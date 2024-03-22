إنريكي: أود العودة لـ برشلونة يوما ما ولكن

الجمعة، 22 مارس 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

أبدى لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان رغبته في العودة إلى تدريب برشلونة يوما ما.

ودرب المدير الفني الإسباني برشلونة من موسم 2014-2015 حتى 2016-2017.

وقال إنريكي عبر قناته على موقع تويتش: "أود العودة إلى برشلونة يوما ما فهذا يعني لي الكثير ولكن الأمر يبدو مستبعدا".

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وأتم "أريد احترام عقدي مع باريس سان جيرمان لأن لدينا مشروعا مهما يجب تطويره ولن أقوم باختراق العقد، مستحيل".

وعلق إنريكي من قبل على مستقبله مع فريق العاصمة الفرنسية إذ قال لشبكة بي إن سبورتس: " أنا حقا سعيد في باريس سان جيرمان".

وأضاف "منذ انضمامي للنادي وأنا أشعر بالحب من الرئيس ولويس كامبوس -المدير الرياضي- نحن نعمل جميعا على مشروع متوسط المدى".

وأنهى " وأتم "الأمور تسير بشكل جيد للغاية في النادي".

وتولى إنريكي مسؤولية تدريب الفريق في الصيف الماضي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة، بفارق 12 نقاط عن بريست الذي يحتل الوصافة.

ومن المقرر أن يلاقي فريق العاصمة الفرنسية منافسه برشلونة في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء يوم 10 أبريل المقبل، بينما لقاء الإياب سيكون في إسبانيا.

وكان إنريكي المدير الفني لبرشلونة وقت الريمونتادا على باريس سان جيرمان في دور الـ16.

وفاز باريس في الذهاب 4-0، وتمكن برشلونة تحت قيادة إنريكي في العودة والفوز 6-1 ليتأهل إلى دور الـ8، والآن سيلاقي إنريكي فريقه السابق.

تعليق لابورتا

تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن احتمالية تعيين إنريكي إذ قال لصحيفة موندو ديبورتيفو: "أحب إنريكي هو جيد جدا لكن لم نتحدث معه أو مع أي مدرب آخر لأننا نحترم تشافي -مدرب برشلونة-".

وأنهى "من يريد القدوم إلى برشلونة عليه الانتظار حتى نهاية الموسم حيث سننتظر القرار النهائي لتشافي".

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