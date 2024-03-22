لابورتا: سنرى قرار تشافي النهائي.. وهذا موقفنا من تعيين فليك أو إنريكي

يمني خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة نفسه في تراجع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق عن قراره والبقاء مع الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وأعلن المدير الفني الإسباني من قبل رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وقال لابورتا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أود حقا أن يغير تشافي قراره ويبقى كمدير فني لبرشلونة".

وأضاف "لن أضغط على تشافي، الأمر يعتمد عليه، فهو يدرك رغبتي في بقائه هنا، سنرى في نهاية الموسم".

وأكمل "تشافي يصر على القول إنه لن يغير رأيه وسيغادر في يونيو ولكن سنرى، ما زلت آمل في استمراره الموسم المقبل، لكن الأمر متروك له فقط".

وتابع "علاقتي جيدة مع وكيل هانسي فليك وكذلك مع خورخي مينديز، لكن قلت لهما لا تصران في الحديث معي لأننا سنكون مع تشافي حتى نهاية الموسم الحالي، سننتظر قرار تشافي وبعد ذلك سنرى، سيكون لدينا حلول".

وأنهى حديثه قائلا: "أحب لويس إنريكي -مدرب باريس سان جيرمان- هو جيد جدا لكن لم نتحدث معه أو مع أي مدرب آخر لأننا نحترم تشافي، من يريد القدوم إلى برشلونة عليه الانتظار حتى نهاية الموسم حيث سننتظر القرار النهائي لتشافي".

ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه باريس سان جيرمان في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى المستوى المحلي يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، إذ يبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 8 نقاط.