لابورتا: سنرى قرار تشافي النهائي.. وهذا موقفنا من تعيين فليك أو إنريكي

الجمعة، 22 مارس 2024 - 11:03

كتب : FilGoal

تقديم تشافي - خوان لابورتا

يمني خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة نفسه في تراجع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق عن قراره والبقاء مع الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وأعلن المدير الفني الإسباني من قبل رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وقال لابورتا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أود حقا أن يغير تشافي قراره ويبقى كمدير فني لبرشلونة".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الجمعة 22 مارس 2024 والقنوات الناقلة.. مصر تحت قيادة العميد وإسبانيا والجزائر على بعد نقطتين من الهاوية الرسمية.. الوداد ينعش آماله الضئيلة بالفوز على مولودية وجدة مران منتخب مصر - ختام استعدادات ضربة البداية الأولى للتوأم بمشاركة جميع اللاعبين بثنائية ريتيجي الهداف.. إيطاليا تنتصر على فنزويلا وديا في أمريكا

وأضاف "لن أضغط على تشافي، الأمر يعتمد عليه، فهو يدرك رغبتي في بقائه هنا، سنرى في نهاية الموسم".

وأكمل "تشافي يصر على القول إنه لن يغير رأيه وسيغادر في يونيو ولكن سنرى، ما زلت آمل في استمراره الموسم المقبل، لكن الأمر متروك له فقط".

وتابع "علاقتي جيدة مع وكيل هانسي فليك وكذلك مع خورخي مينديز، لكن قلت لهما لا تصران في الحديث معي لأننا سنكون مع تشافي حتى نهاية الموسم الحالي، سننتظر قرار تشافي وبعد ذلك سنرى، سيكون لدينا حلول".

وأنهى حديثه قائلا: "أحب لويس إنريكي -مدرب باريس سان جيرمان- هو جيد جدا لكن لم نتحدث معه أو مع أي مدرب آخر لأننا نحترم تشافي، من يريد القدوم إلى برشلونة عليه الانتظار حتى نهاية الموسم حيث سننتظر القرار النهائي لتشافي".

ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه باريس سان جيرمان في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى المستوى المحلي يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، إذ يبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 8 نقاط.

برشلونة الدوري الإسباني خوان لابورتا لويس إنريكي تشافي
نرشح لكم
إنريكي: أود العودة لـ برشلونة يوما ما ولكن مواعيد مباريات الجمعة 22 مارس 2024 والقنوات الناقلة.. مصر تحت قيادة العميد وإسبانيا والجزائر بثنائية ريتيجي الهداف.. إيطاليا تنتصر على فنزويلا وديا في أمريكا ESPN: نهاية القصة.. الشرطة البرازيلية تلقي القبض على روبينيو بدون رونالدو.. البرتغال تضرب السويد بخماسية ودية يورو 2024 - 6 منتخبات تصل لنهائي الملحق الخاص بـ دوري الأمم الأوروبية صدق أو لا تصدق.. منتخب ألمانيا ينهي التعاقد مع أديداس تقرير: برشلونة ينافس سان جيرمان على صفقة برازيلية
أخر الأخبار
إنريكي: أود العودة لـ برشلونة يوما ما ولكن 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
لابورتا: سنرى قرار تشافي النهائي.. وهذا موقفنا من تعيين فليك أو إنريكي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الجمعة 22 مارس 2024 والقنوات الناقلة.. مصر تحت قيادة العميد وإسبانيا والجزائر 56 دقيقة | الكرة المصرية
على بعد نقطتين من الهاوية الرسمية.. الوداد ينعش آماله الضئيلة بالفوز على مولودية وجدة 9 ساعة | الوطن العربي
مران منتخب مصر - ختام استعدادات ضربة البداية الأولى للتوأم بمشاركة جميع اللاعبين 9 ساعة | منتخب مصر
بثنائية ريتيجي الهداف.. إيطاليا تنتصر على فنزويلا وديا في أمريكا 9 ساعة | الكرة الأوروبية
نادر شوقي: نقل رفعت للقاهرة في يد الأطباء وأهله 9 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8 10 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية 4 مصدر من فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح سفر رفعت للعلاج في إنجلترا