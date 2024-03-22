مواعيد مباريات الجمعة 22 مارس 2024 والقنوات الناقلة.. مصر تحت قيادة العميد وإسبانيا والجزائر

الجمعة، 22 مارس 2024 - 10:39

كتب : FilGoal

منتخب مصر - حسام حسن

يشهد اليوم الجمعة 22 مارس 2024 أول مباراة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة ضد نيوزيلندا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

وكذلك تقام مباريات ودية دولية أخرى أبرزها لمنتخب إسبانيا والجزائر.

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ويلعب منتخب الجزائر أول لقاء له أيضا تحت مدربه الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

كأس عاصمة مصر الودية

مصر × نيوزيلندا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع على قناة أون تايم سبورتس.

مباريات ودية دولية

إسبانيا × كولومبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

هولندا × اسكتلندا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

الجزائر × بوليفيا.. تقام المباراة في تمام الساعة 11 مساء على قناة الجزائرية السادسة.

حسام حسن مصر الجزائر إسبانيا كأس عاصمة مصر الودية
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