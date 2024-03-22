على بعد نقطتين من الهاوية الرسمية.. الوداد ينعش آماله الضئيلة بالفوز على مولودية وجدة

تغلب الوداد على مولودية وجدة بهدفين دون رد في ختام منافسات الجولة 24 من الدوري المغربي.

سجل أيد أوغانس هدفي الفوز في الدقيقتين 70 و83.

ورفع الوداد رصيده إلى 37 نقطة من 24 مباراة في المركز الخامس، وتتبقى 6 جولات في عمر المسابقة.

الفتح الرباطي في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ونهضة بركان ثالثا برصيد 40 نقطة، أما المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال، يحتله الرجاء برصيد 54 نقطة.

الفارق 17 نقطة، والمتبقي حسابيا 18 نقطة، والحد الأقصى لنقاط الوداد 55 نقطة.

بكلمات أخرى، فوز الرجاء القادم أو أي تعادلين حتى، هو خط النهاية الرسمية لآمال الوداد التي انتهت عمليا.

بينما الجيش الملكي في الصدارة بـ 58 نقطة وهو ما يعني تأكد فشل الوداد في تحقيق لقب النسخة الحالية.

وفشل الوداد في التأهل لربع نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته.

بينما تأهل من المجموعة أسيك أبيدجان الإيفواري وسيمبا التنزاني إلى الدور ربع النهائي.

وحسم سيمبا المركز الثاني على حساب الوداد بأفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين.