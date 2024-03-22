مران منتخب مصر - ختام استعدادات ضربة البداية الأولى للتوأم بمشاركة جميع اللاعبين
الجمعة، 22 مارس 2024 - 02:00
كتب : FilGoal
اختتم منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر.
وتقام المباراة في العاشرة مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا.
وشهد مران منتخب مصر تدريبات بدنية و جمل فنية وتسديد علي المرمى.
وشارك اللاعبون الـ 25 الذين تم استدعائهم للمشاركة بقميص منتخب مصر.
ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر، لكن مع تغيير في الشورت، ليرتدي اللون الأسود بدلا من الأبيض التقليدي، مع جورب أسود.
وجاءت مواعيد وأماكن المباريات على النحو التالي:
مصر ضد نيوزيلندا.. العاشرة مساء يوم 22 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة
تونس ضد كرواتيا.. العاشرة مساء يوم 23 مارس.. استاد القاهرة
الفائزان.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة
الخاسران.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. استاد القاهرة