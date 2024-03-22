مران منتخب مصر - ختام استعدادات ضربة البداية الأولى للتوأم بمشاركة جميع اللاعبين

اختتم منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر.

وتقام المباراة في العاشرة مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا.

وشهد مران منتخب مصر تدريبات بدنية و جمل فنية وتسديد علي المرمى.

وشارك اللاعبون الـ 25 الذين تم استدعائهم للمشاركة بقميص منتخب مصر.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر، لكن مع تغيير في الشورت، ليرتدي اللون الأسود بدلا من الأبيض التقليدي، مع جورب أسود.

بينما يرتدي منتخب نيوزيلندا الطاقم الأبيض بالكامل. وحضر الاجتماع الفني وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووليد بدر المدير الإداري لمنتخب مصر وحماده زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة وناصر فراج مدير إدارة المسابقات ومينا سامح إداري المنتخب. وعلم FilGoal.com أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس عاصمة مصر اختارت الحكم الإيفواري ‏كليمون فرانكلي كبان لقيادة مباراة مصر ونيوزيلاندا. وقال مصدر باتحاد الكرة لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "تم الاستقرار على الحكم الإيفواري ‏كليمون فرانكلي كبان لإدارة مباراة مصر ونيوزيلاندا". ويعاونه المساعدان السنغالي الحاج ماليك سامبا والإيفواري نوهو واتارا، والحكم الرابع السنغالي ألدالبير ديوف، ويتواجد المغربي حمزة الفارق كحكم تقنية الفيديو "VAR" وتعاونه مواطنته فتيحة الجرمومي. كما تم اختيار الطاقم ذاته للمواجهة الثانية للمنتخب المصري خلال البطولة، سواء كانت المباراة النهائية أو مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث.

وجاءت مواعيد وأماكن المباريات على النحو التالي:

مصر ضد نيوزيلندا.. العاشرة مساء يوم 22 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

تونس ضد كرواتيا.. العاشرة مساء يوم 23 مارس.. استاد القاهرة

الفائزان.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخاسران.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. استاد القاهرة