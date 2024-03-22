بثنائية ريتيجي الهداف.. إيطاليا تنتصر على فنزويلا وديا في أمريكا

انتصر منتخب إيطاليا على فنزويلا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد بطل أوروبا للمشاركة في نهائيات يورو 2024، فيما يستعد منتخب فنزويلا المُلقب بـ "العنابي" للمشاركة في كوبا أمريكا 2024.

وتألق جانلويجي دوناروما في التصدي لركلة جزاء في الدقيقة الثالثة سددها سولمون روندون.

وتعد تلك الركلة الجزائية الأولى التي يتصدى لها دوناروما بقميص منتخب إيطاليا، وتعود آخر ركلة تصدى لها حارس لمنتخب إيطاليا هو جانلويجي بوفون ضد كرواتيا في 2015.

وتقدم الأتزوري بهدف مبكر سجله ماتيو ريتيجي في الدقيقة 40.

لكن رد فنزويلا جاء سريعا بإدراك التعادل عن طريق داروين ماتشيس.

وفي الدقيقة 80 سجل ريتيجي الهدف الثاني، وأصبح أفضل هداف للمنتخب برصيد 4 أهداف بالتساوي مع دافيدي فراتيسي بدءا من 2023.

وسيلتقي منتخب فنزويلا مع جواتيمالا وديا فجر الثلاثاء المقبل.

فيما سينهي منتخب إيطاليا رحلته في أمريكا بمواجهة الإكوادور يوم الأحد المقبل.