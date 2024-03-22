نادر شوقي: نقل رفعت للقاهرة في يد الأطباء وأهله

أوضح نادر شوقي وكيل أحمد رفعت عن سعادته باستفاقته اللاعب بعد تعافيه من توقف عضلة القلب والتي حدثت له خلال مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد.

أحمد رفعت النادي : مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر

وقال شوقي عبر أون تايم سبورتس 1: "عودة رفعت قريبا للقاهرة؟ الأمر قرار طبي وخاص أيضا بأهله".

وأضاف "تواصلت معه ودخلت غرفته في المستشفى وبقيت معه لعدة ثوانٍ فقط".

وأردف "الأطباء أخبرونا بأن ما حدث لرفعت ما هو إلا معجزة".

وأتم "كل يوم يمر نسير في الطريق الصحيح تحت الرعاية الطبية الموجودة".

وسبق أن صرّح أحمد عيد طبيب مودرن فيوتشر عبر أون تايم سبورتس 2 الأربعاء: "أحمد رفعت بدأ التنفس بشكل طبيعي دون أجهزة، واستعاد وعيه بالكامل، وسيجري اختبارات إضافية في الأيام المقبلة، وبدأ التحرك والأكل".

وأضاف "تم نقله لغرفة مجهزة بجوار العناية المركزة، وسيتم اتخاذ قرار بشأن العلاج التنشيطي، وما يصلنا من الأطباء أن الأمور تسير بشكل جيد، وننتظر نتائج فحص الكلى الجديد وهناك بعض مشاكل في الرئة أيضا، والخروج من المستشفى سيكون على حسب حالة الكلى".

وأردف "عودة اللاعب للملاعب من الصعب الجزم بها، الأهم أن يصبح سالما، والأمر سيأخذ وقتا طويلا".