كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8

الجمعة، 22 مارس 2024 - 01:32

كتب : محمد سمير

سلة الزمالك

انتهت مباريات الجولة الأخيرة من دوري السوبر لكرة السلة رجال 2023-24 بفوز الأهلي والزمالك.

وتفوق الأبيض على سبورتنج بنتيجة 80-71.

وانتصر الأهلي على سموحة بنتيجة 86-80.

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وفاز الاتحاد على هليوبوليس بنتيجة 87-66 في مباراة أقيمت مساء الخميس بعدما ضمّن صدارة الترتيب من قبل.

وحقق الجزيرة الفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 82-72 في آخر مباريات المرحلة.

وإليكم الترتيب بعد نهاية مباريات الجولة 14:

1 - الاتحاد: 27 نقطة

2 - الأهلي: 25 نقطة

3 - الزمالك: 24 نقطة

4 - الجزيرة: 22 نقطة

5 - سبورتنج: 21 نقطة

6 - سموحة: 18 نقطة

7 - المصرية للاتصالات: 16 نقطة

8 - هليوبوليس: 15 نقطة

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وتقام المرحلة الترتيبية من دورين ذهابا وإيابا (14 جولة) لترتيب الفرق الثمانية.

وتقام بعد ذلك المباريات بداية من ربع النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب بنظام best OF 5 والتي تبدأ في الثالث من أبريل.

وتحتاج تلك المرحلة من كل فريق الفوز في 3 مباريات من أجل حصد بطاقة التأهل للدور المقبل.

وحقق فريق الأهلي الفوز بلقب الدوري بآخر نسختين أمام الاتحاد.

وإليكم مباريات ربع نهائي دوري السوبر لكرة السلة 2023-24

الاتحاد × (الفائز من الملحق بين هيليوبوليس وطلائع الجيش)

الاهلي × الفائز من المصرية الاتصالات والقناة)

الزمالك × سموحة

الجزيرة × سبورتنج

وستقام مباراة الملحق لحسم هوية منافسي الاتحاد والأهلي يومي الإثنين 25 مارس والثلاثاء 26 مارس الجاري.

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