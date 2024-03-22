كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8
الجمعة، 22 مارس 2024 - 01:32
كتب : محمد سمير
انتهت مباريات الجولة الأخيرة من دوري السوبر لكرة السلة رجال 2023-24 بفوز الأهلي والزمالك.
وتفوق الأبيض على سبورتنج بنتيجة 80-71.
وانتصر الأهلي على سموحة بنتيجة 86-80.
🔴رجال سلة الاهلي يفوز على سموحة بنتيجة 80/86 في منافسات دوري السوبر🦅 pic.twitter.com/3dm87CMCvx— Al Ahly Basketball (@Ahly_Basketball) March 21, 2024
وفاز الاتحاد على هليوبوليس بنتيجة 87-66 في مباراة أقيمت مساء الخميس بعدما ضمّن صدارة الترتيب من قبل.
وحقق الجزيرة الفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 82-72 في آخر مباريات المرحلة.
وإليكم الترتيب بعد نهاية مباريات الجولة 14:
1 - الاتحاد: 27 نقطة
2 - الأهلي: 25 نقطة
3 - الزمالك: 24 نقطة
4 - الجزيرة: 22 نقطة
5 - سبورتنج: 21 نقطة
6 - سموحة: 18 نقطة
7 - المصرية للاتصالات: 16 نقطة
8 - هليوبوليس: 15 نقطة
وتقام المرحلة الترتيبية من دورين ذهابا وإيابا (14 جولة) لترتيب الفرق الثمانية.
وتقام بعد ذلك المباريات بداية من ربع النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب بنظام best OF 5 والتي تبدأ في الثالث من أبريل.
وتحتاج تلك المرحلة من كل فريق الفوز في 3 مباريات من أجل حصد بطاقة التأهل للدور المقبل.
وحقق فريق الأهلي الفوز بلقب الدوري بآخر نسختين أمام الاتحاد.
وإليكم مباريات ربع نهائي دوري السوبر لكرة السلة 2023-24
الاتحاد × (الفائز من الملحق بين هيليوبوليس وطلائع الجيش)
الاهلي × الفائز من المصرية الاتصالات والقناة)
الزمالك × سموحة
الجزيرة × سبورتنج
وستقام مباراة الملحق لحسم هوية منافسي الاتحاد والأهلي يومي الإثنين 25 مارس والثلاثاء 26 مارس الجاري.